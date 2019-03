Když v Žatci na fotbale prší, fanoušci moknou. Už od roku 2014 nemají krytou tribunu. A ještě nějaký čas na ni určitě budou čekat, i když radnice již několikrát slibovala její výstavbu. Už poněkolikáté se ale objevily další komplikace. Tentokrát od radnice zaznělo: „Je to moc drahé.“ Fotbalistům a fandům se to nelíbí, vedení města říká, že bude hledat levnější variantu.

V rozpočtu má Žatec na stavbu nové tribuny u fotbalového stadionu připraveno 11 milionů. I po opakování výběrového řízení se ale nabídky firem pohybují mezi 15 a 16 miliony. „Jsem fotbalista, Slavoj si tribunu zaslouží, to je jasná věc. Je to pro mě srdeční záležitost a rve mi to srdce, ale 15 milionů je prostě moc. Současný projekt je moc drahý a jsem přesvědčený, že můžeme tribunu pořídit levněji. Přepracujeme projekt a ušetřené peníze můžeme dát jinam,“ zdůvodňuje rozhodnutí místostarosta Radim Laibl.

Zastupitelé nyní navýšení rozpočtu neschválili, fakticky tak dali stopku současnému projektu. Pro stavbu za nynější situace byl jen jeden městský poslanec, tři se zdrželi a 17 zastupitelů řeklo, že více peněz nepošle. Radnice tak nechá dokončit soutěž, protože ale nebudou peníze, nebude podepsána smlouva a projekt se zatím nebude realizovat. Vedení města chce pak začít pracovat na úpravách projektu.

Zastupitelům a vedení města se také nelíbilo, že tribuna je prý navržena až příliš velkoryse. Má například mít 800 míst, průměr na zápasy se ale pohybuje kolem 200 lidí, při derby jsou čísla vyšší. Přitom na projektu se měli shodnout fotbalisté i zástupci města. Otázky, proč se kapacita řeší až nyní, ale zůstaly nezodpovězeny.

Počkají si minimálně několik měsíců

Jasné tak je, že realizace se posune minimálně o několik měsíců. Než se ale změní projekty, než získá město opět všechna povolení a také než proběhne soutěž, není podle odborníků příliš reálné, aby se začalo ještě letos.

Konkrétní termín nechce radnice říct. „Určitě to nechceme prodlužovat, chceme ji udělat co nejrychleji,“ pokračuje Laibl.

Lidé z fotbalového klubu zatím nechtějí rozhodnutí komentovat, dříve ale opakovaně říkali, že je velmi mrzí, že se výstavba neustále odkládá. Museli odmítnout i pořádání některých akcí.

Smutní i fanoušci. „Je to ostuda. Teď se to zase potáhne. Tribunu má skoro každé městečko, malé kluby, a v Žatci už několik let nic,“ myslí si Milan Kraus.

Odklady se nelíbí ani zastupiteli Jiřímu Karasovi. „Pět let se o stavbě mluví, stále to odkládáme. Teď se zase nějaký čas bude jednat, přepracovávat, abychom ji vůbec postavili,“ řekl a upozornil také na zvyšující se náklady na stavební práce.

Poprvé radnice naznačila možnost výstavby v roce 2016. Další, už konkrétní slib byl, že na podzim 2017 začne demolice, na jaře 2018 stavba. Město opakovaně tvrdilo, že by se už brzy mohlo začít budovat, přitom nebylo vše připraveno. Další termín radnice ohlásila na září či říjen 2018. Dosud se ale nezačalo. A proč odklady? Nějakou dobu se podle radnice vedly spory mezi fotbalisty a městem o podobě tribuny. Obě strany se dohodly, řešily se podle zástupců radnice dlouho další technické detaily, zdržení přinesla také administrativa.