Tropické počasí vydrží dva týdny. Ochladit se lze na horách či v Británii

Ústecký kraj - Nadprůměrně teplé počasí v České republice vydrží zřejmě celý srpen. Největší vedra budou první dva týdny a koncem srpna se bude pozvolna ochlazovat.

Řekl to Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák. Velmi teplé počasí je v celé Evropě a vlna veder by měla vydržet dlouho. "V Evropě teplu neunikneme," uvedl Dvořák. Kdo by se chtěl ochladit, měl by vyrazit do hor nebo na britské ostrovy.

Současná vedra souvisí s roční dobou, ale také s tlakovou konfigurací. "Nad severovýchodem Evropy je poměrně mohutná tlaková výše, kdežto nad Atlantikem je tlaková níže. Mezi těmito dvěma tlakovými útvary k nám proudí teplý vzduch od jihu. Vypadá to, že situace je dost stabilní, takže vydrží pravděpodobně ještě mnoho dní, více než týden, možná že to bude v průběhu celého srpna převažovat," řekl Dvořák.

Do Česka proudí horký vzduch z jižní a jihozápadní Evropy, kde je velmi teplo. Nejtepleji je ve Španělsku, kde se teploty pohybují mezi 30 a 35 stupni Celsia, od středy se na jihozápadě Španělska a v Portugalsku očekávají i teploty přesahující 40 stupňů.

Vlna veder by tam měla vydržet minimálně do poloviny příštího týdne, uvedli čeští meteorologové na webu. Ve Francii je podle Dvořáka také kolem 30 stupňů, velmi teplo je i na severu Itálie a v Maďarsku.

Nezvykle teplo je i ve Finsku, kde se teploty pohybují kolem třicítky. Do Skandinávie proniká už několik týdnů velmi teplý vzduch, který přinesl i mnoho teplotních rekordů. Před deseti dny bylo v severní Skandinávii 34 stupňů Celsia.

Kdo by se chtěl ochladit, měl by podle Dvořáka vyrazit do Karpat, Alp, Pyrenejí nebo na Balkán. Teploty kolem 20 stupňů panují také v Británii, ve Skotsku je dokonce kolem 15 stupňů. Oblast chladnějšího vzduchu je také na jihu Norska.

V České republice by mělo být podle předpovědi počasí na příští dny nejtepleji ve středu, kdy rtuť teploměru může vystoupit až k 37 stupňům Celsia. Pak se nepatrně ochladí, ale nejvyšší teploty budou nadále překračovat tropickou třicítku.

"Po celý týden budou teploty víceméně vyrovnané. Nejteplejší den v týdnu lze těžko určit, protože ty dny budou téměř vyrovnané," uvedl Dvořák. Předpovědi počasí podle něj ještě v sobotu naznačovaly, že ve čtvrtek by se mělo postupně ochladit o 6 až 8 stupňů, ale novější modely to už neukazují. Studená fronta se totiž nad střední Evropou nejspíš rozpadne a nepřinese výraznější ochlazení.

Absolutně nejvyšší teplota na území České republiky byla naměřena 20. srpna 2012 v Dobřichovicích, a to 40,4 stupně Celsia. Vlna veder byla tehdy značná, teploty na většině území dosahovaly 38 stupňů.

"To asi letos nepadne, to už je hodně vysoká teplota," konstatoval Dvořák. Zatím nejteplejší den letošního roku byla poslední sobota, kdy podle údajů meteorologů bylo v Řeži 35,1 stupně Celsia.