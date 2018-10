Turisté budou podzimně putovat Podbořanskem, už pošestadvacáté

Podbořany - Již šestadvacátý ročník oblíbeného pochodu Podzimní putování chystají turisté z Podbořan na sobotu 13. října.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Michaela Martínková

Startuje se z podbořanského vlakového nádraží v 8.20 hodin, půjde se dvanáctikilometrová trasa. „Projdeme náměstím, dále pokračujeme Nerudovou ulicí, obejdeme kostel sv. Petra a Pavla a ulicemi Na Kopci a Partyzánská se dostaneme do úzké uličky. Ta nás dovede do ulice Potoční k Doláneckému potoku. Ten přejdeme po lávce do Mlýnské ulice, odtud vpravo po cyklostezce č. 3080 pokračujeme dále. Asi po 4 km se dostaneme pod vrch Rubín, kde se v lese skrývá příjemné posezení s ohništěm,“ lákají i na opékání buřtů podbořanští turisté.