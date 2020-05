Sraz a start bude v 8.45 na vlakovém nádraží v Blatně. Z Podbořan vyjíždí vlak v 8.19 hodin. Přichystaná je čtrnáct kilometrů dlouhá trasa. „Vydáme se po červené procházející přírodní rezervací Blatenským svah. Pokračovat budeme dál kolem Blatenského pramene. Stezka nás následně dovede do Tisu,“ zvou turisté.

V Tisu se turisté občerství. „Pokračovat budeme po červené, část je společná s naučnou stezkou Sklárna. Následně po žluté do Skalního města. Odtud pokračujeme po žluté k dalším žulovým balvanům Bába a Dědek, následně až do Žihle, cíle pochodu,“ plánují. Z Žihle pak vlakem do Podbořan.