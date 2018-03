Turisté na Podbořansku vyrazí na První předjarní pochod

Podbořansko - Milovníci pohybu na čerstvém vzduchu si budou moci vybrat z tras o délkách 12 a 20 kilometrů.

Na tradiční První předjarní pochod, na jeho již 30. ročník, vyrazí v sobotu 17. března milovníci chůze. Akce pořádají podbořanští turisté, start je v 9 hodin na vlakovém nádraží v Žihli. „Na výběr jsou dvě trasy, dvanáct a dvacet kilometrů. Projdeme se, uděláme něco pro své tělo, pokocháme se přírodou,“ láká Jana Hoťková, předsedkyně Klubu českých turistů Podbořany.

Na start se zájemci mohou dostat také vlakem, odjezd je v 8.19 z Podbořan, nebo v 7.53 ze Žatce.

Jedna trasa vede okolo Chvojkovského mlýnu, poté rybníka Štikáče do Jesenice, druhá potom kolem Krtských skal, kolem Stebenského rybníku, zříceniny Petršpurg až do Petrohradu. Podbořanští turisté nedávno pořádali také pochod Únor bílý, údy sílí. Další akci chystají na 31. března, pochod Pro velikonoční vajíčko se půjde do krásnodvorského parku.

