O uzavření templu, který slouží jako vyhlídková věž a výstavní a společenské prostory, rozhodl NPÚ na základě posudku autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby. „Při prohlídce vnitřních prostor templu se našlo několik míst, na kterých se projevuje zatékání do dřevěné konstrukce. V ní se zjistily trhliny v povrchovém nátěru u dvou pilířů,“ přiblížila kastelánka státního zámku Krásný Dvůr Michaela Hofmanová. Nyní se prověřuje celá dřevěná konstrukce objektu. „Na základě výsledků šetření přijmeme opatření k nápravě. Uzavření předpokládáme do konce letošní sezony,“ dodala kastelánka.

Přitom to není tak dávno, co templ prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Obnova architektonicky cenné památky, která začala v parku vznikat už v roce 1793, probíhala v letech 2014 až 2017. Náklady se vyšplhaly na dvacet milionů korun. Zda bude NPÚ požadovat odstranění vad ze strany zhotovitele rekonstrukce v záruční lhůtě, se ukáže až na základě výsledků prověřování konstrukce. To by mělo také přinést informace, zda za nynější problémy v konstrukci mohou případné špatně provedené práce.

Rozhledna byla řadu let v havarijním stavu. Novogotický templ byl nepřístupný, oplocený, odpadávalo z něj zdivo. Nakonec se našly dotační peníze, které památku zachránily. Přišly z evropských fondů a ministerstva kultury.

Rekonstrukce objektu ale neprobíhala bez problémů. Z několika důvodů se protáhla o rok. „Části budovy byly ve velmi špatném stavu, úplně se rozpadaly, museli jsme je kompletně zrestaurovat. Některé části stavby se musely znovu rozebrat a postavit prakticky znovu,“ popisoval průběh oprav manažer projektu Tomáš Petr.

Rekonstrukce templu byla prvním krokem v obnově turisticky zajímavých staveb v zámeckém parku. Jako další přijdou na řadu gloriet, kamenné schody s lavičkou a voliéra. V plánu je také obnova celé Poustevníkovy rokle, která je nyní nepřístupná pro veřejnost. „Měly by být znovu postaveny Čertova lávka a kostelík, který nestojí od 70. let 20. století. Počítá se s obnovou podzemní chodby. Dále se v parku chystá oprava čínského pavilonu, Panova templu, vodopádu, obelisku a cest,“ vysvětlila kastelánka. Realizace projektu se plánuje na několik let, po etapách. Náklady jsou vyčíslené na více než sto milionů korun.