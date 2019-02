Louny - Perlu na Ohři navštíví ročně tisíce turistů z Čech i zahraničí.

Rok od roku přivítají Louny víc turistů. Do města, zvaného též „Perla na Ohři“, jezdí Rusové, Holanďané, Němci i lidé z tuzemska.

Od roku 2000 do konce toho loňského zavítalo do města nejméně 11 161 turistů. Tento počet lidí alespoň navštívil Městské informační středisko (MIS) na tamní radnici. Dá se proto předpokládat, že skutečný počet bude mnohem vyšší kvůli těm, kteří do tohoto střediska nezavítali.

Do Loun každoročně přijedou stovky cizinců. „Například loni to byli nejvíce turisté z Německa, Anglie, Ruska, Japonska a Holandska,“ vypočítala Eva Šafrová, vedoucí kanceláře Městského úřadu v Lounech. Celkem loni zhlédlo město nejméně 285 cizinců. Ti se nejvíce zaměřují na chrám sv. Mikuláše, oblastní muzeum, Žateckou bránu, tedy na historii. Zajímá je ale například i Galerie B. Rejta, tedy moderní galerii, nabízející moderní umění.

Větší část turistického ruchu v Lounech zajišťují ale lidé z tuzemska. Jejich počet rapidně rok od roku narůstá až na současných téměř dva tisíce ročně. Ti kromě již jmenovaných tradičních cílů vyhledávají i jiné lokality.

„Čeští turisté se zaměřují například na Frotzelovu rozhlednu na Červeném vrchu, pramen Luna, cestují také po celém Českém středohoří a přírodním parkem Džbán,“ uvedla Šafrová.

Lidé si zvykají získávat informace i po telefonu. V hlavní turistické sezoně v roce 2000 jich úředníci vyřídili tři stovky, loni to bylo za celý rok už 1245 hovorů.

Radnice se snaží nalákat do města na různé akce. Velký zájem bývá o Dny evropského dědictví, při němž jsou zpřístupněny všechny památky, a celoměstské slavnosti Letní lounské vábení.

Desetitisíce návštěvníků každý rok přijedou do Loun na vyhlášené a velmi oblíbené veletrhy na tamním výstavišti. Legendou se mezi nimi stal Člověk v přírodě. Řada cizinců v létě přijíždí také na závod EHC, tedy Evropský okruh ručních kol.

V MIS lze získat nejen informace, ale také množství rozličných brožur, map, upomínkových předmětů s motivy města nebo turistické známky. Pro letošní sezonu chystají Louny další překvapení. „Chceme vydat například DVD o městě nebo propagační materiály pro turisty z Ruska,“ prozradila Eva Šafrová.