Tužky a pastelky ze Žatce pomohou dětem v Africe. Znovu díky sbírce

Žatec - V Žatci se už potřetí koná sbírka Pastelka pro Ugandu.

Martin Štross na návštěvě mezi dětmi v ugandském městě California. Foto: archiv Martina Štrosse

Více než pět tisíc kilometrů dělí vzdušnou čarou ugandské město Fort Portal a severočeský Žatec. Jedno je ale spojuje tužky, pastelky a propisky. Když se děti v africkém městě v horách na západě Ugandy učí ve škole, používají psací potřeby, které jim poslali lidé ze Žatce a okolí. A ještě pošlou.

A to díky sbírce Pastelka pro Ugandu. „Sbírku pořádáme třetím rokem, pokaždé posíláme do Ugandy asi sto kilo psacích potřeb. Tužky či pastelky daruje mnoho lidí, školy i firmy, za což děkujeme. V Ugandě to udělá obrovskou službu. Díky našemu daru získává škola ve městě Fort Portal na prestiži, tužky pomáhají i v okolních vesnických školách,“ popsal Martin Štross, kterému patří žatecké Fotostudio Spoušť.

Psací potřeby mohou zájemci až do konce února nosit buď tam, nebo zavolat a Štross si pro ně přijede. Třeba do škol, které se do sbírky zapojují ve stále větší míře. A to nejen v Žatci, ale i okolí. Do sbírky se zapojily například školy na Lounsku nebo Kadani.

Okolnosti vzniku sbírky nejsou veselé. V roce 2007 v ugandských horách Rwenzory poblíž Fort Portalu při hranicích s Kongem zemřel Josef Štross, žatecký fotograf, zastupitel a divadelník. Jeho sourozenci Martin Štross a Bára Fosenbauer se tam v roce 2015 vydali postavit pomníček jako vzpomínku na bratra. Při této cestě navázali spolupráci s místní školou.

Viděli, že každé dítě mělo v jedné ruce tužku a v druhé sešit. To byly veškeré jejich učební pomůcky. V tamních obchodech sice bylo možné koupit papír a sešity, ale tužky, propisky a pastelky se sháněly jen velmi obtížně. Proto vznikl nápad dětem do Ugandy psací potřeby posílat.

„Zjistili jsme, že je obrovský problém zajistit přepravu tužek do Ugandy. Naštěstí nám v tom pomohlo město Žatec, které to zařizuje každý rok, za což jsme moc vděční,“ vysvětlil Martin Štross.

Žatecká radnice po ukončení sbírky převezme krabice s psacími potřebami, pracovníci jejího informačního centra vše přesně spočítají a podle druhů a počtů udělají seznam a zabalí. „Do Ugandy bedny posíláme přes zásilkovou službu. Loni to město stálo devět tisíc korun. Zásilka jde do Ugandy zhruba tři týdny,“ sdělila tajemnice žatecké radnice Helena Šmeráková.

Sbírka má přínos nejen pro africké děti. Častým dárcem psacích potřeb jsou žatečtí školáci, kterým v této souvislosti učitelé vysvětlují, jaké jsou možnosti vzdělávání u nás a jinde ve světě. Sbírka se tak stala i součástí školního vyučování.

Už dřív se do ní zapojilo například gymnázium v Kadani. „Naši studenti se zapojili do sbírky pastelek pro Ugandu v předvánočním čase. Je to projev toho, že nemyslí jen na své blízké, ale i na lidi, kteří Vánoce neprožívají jako oni,“ uvedla učitelka Lenka Stratinská.