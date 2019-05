Na bývalé skládce kousek od Nepomyšle na Podbořansku vyrostl během poměrně krátké doby cvičák na psy. Během jediného roku. „Stojí za tím usilovná práce našich členů, ale také hodiny přemlouvání různých sponzorů,“ říká Renata Tvrdá ze základní kynologické organizace Nepomyšl 1033.



Její členové by rádi k pejskařině přitáhli mladé lidi. Pomáhají také dětem z problematických rodin, ve spolupráci s podbořanskou sociálkou pro ně zajišťují canisterapii. „Spolupracujeme při tom s orgánem sociálně právní ochrany dětí v Podbořanech,“ zdůraznila v rozhovoru.



Jak dlouho kynologická organizace v Nepomyšli funguje?

Rok a půl. Já osobně pocházím z Kladna, pět let bydlím ve Vidhosticích kousek od Vroutku. S kamarádem Pavlem, se kterým jsem pracovala a shodou okolností teď bydlíme nedaleko sebe, jsme jezdili po cvičácích v okolí. Nakonec jsme se rozhodli postavit si vlastní cvičák a zřídit si vlastní organizaci.



Jak jste si vybrali pozemek kousek od Nepomyšle?

Pro cvičení psů jsem sháněla nějaký vhodný pozemek. Obvolávala jsem starosty různých obcí. Starosta Nepomyšle mi ukázal tento pozemek, který se mi hned zalíbil. Je v pěkném prostředí, v přírodě, dál od lidí, aby je štěkot psů nerušil, blízko je rybník. Od městyse ho máme pronajatý.

Co původně na pozemku bylo?

Zarostlá skládka. Bylo v ní úplně všechno. Stavební suť, sklo, pneumatiky, kusy betonu, snad veškerý možný odpad. Vše bylo zarostlé náletovými křovinami.



Kolik máte členů?

Nyní máme 26 členů. Jsou to lidé z Nepomyšle a širokého okolí.



To je docela dost, na to že fungujete tak krátce?

Docela ano, ale uvítali bychom víc členů. Každý k nám může přijít cvičit psa. A hlavně akční lidi, kteří jak se říká přiloží ruku k dílu, vítáme.

