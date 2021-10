V tu dobu se současné světelné výstražné zařízení vypne, na přejezdu bude platit „stopka“. Přejezd se nachází při výjezdu z vesnice na Staňkovice, po trati jezdí osobní vlaky Žatec – Postoloprty – Most. Před dvaceti lety na přejezdu došlo k tragédii, po střetu s vlakem jeden člověk v osobním autě zemřel na místě, druhý později v nemocnici.

Na železničním přejezdu ve Tvršicích u Žatce se objeví závory. Práce s tím spojené by měly probíhat v příštím týdnu, od úterý 5. do čtvrtka 7. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.