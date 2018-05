U cesty v Lounech se válelo třicet kilo silně zapáchajících krabů

Provozní elektromechanici elektrikář. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce: Raisova 1187 Žatec, Firma sídlící v Žatci HP - Pelzer s.r.o. odštěpný závod Žatec (součást skupiny Adler-Pelzer Group) zabývající se výrobou plstěných a plastových výrobků pro automobilový průmysl (zvukové a tepelně izolační produkty) hledá nové pracovníky do různých částí výroby. Práce je ve třísměnném provozu. Opravy a obsluha elektrických zařízení - vyhláška 50 §6-8, vzdělání vyučen v oboru + praxe, 25 dní dovolené, 80 czk stravenky / den, penzijní připojištění po 1 roce zaměstnání, Zájemci hlaste se osobně pondělí a středa od 9,00 do 10,00 hod přímo ve společnosti, Raisova č.p. 1187, Žatec. , kontakt: 725953288, k.ruszova@pelzer-zatec.cz. Pracoviště: Hp-pelzer s.r.o. - provozovna žatec, Raisova, č.p. 1187, 438 01 Žatec 1. Informace: Kristýna Ruszová, +420 415 420 317.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 18 000 Kč

Ostatní pracovníci v oblasti prodeje Poradce/-kyně v telekomunikačních službách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: místo výkonu práce:náměstí Svobody 55 Žatec operátor/ka , CTSCZ spol. s r.o. - Žatec , Rozšiřte řady zaměstnanců CTSCZ spol. s r.o.,v nejúspěšnější telekomunikační společnosti v Žatci a okolí. Přijmeme nové kolegy. Reprezentativní prostory, příjemný tým všech věkových kategorií. I pro nové operátory dovolená v létě. , Náplní práce: , - poskytování informací o službách zákazníkům , - jednoduchá práce na PC (intuitivní prostředí) , Co nabízíme: , - pracovní prostředí na náměstí v centru Žatce , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - Průměrný měsíční plat 21 000,-Kč , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - na odměnách a bonusech možnost zdvojnásobení platu , - zajímavý finanční bonus za 100% docházku , - pravidelný měsíční zaměstnanecký příspěvek na soukromý telefon , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - zajímavé motivační soutěže (tablet, mobilní telefon, oblečení), - Dlouhodobé soutěže o dovolené pro 2 osoby k moři a pro 2 osoby do evropského velkoměsta (Benátky, Florencie, Řím, Barcelona, Londýn, Paříž, Amsterdam) , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory a teamleadery do vedoucích pozic , Životopisy zasílejte na e-mail: ctscz@ctscz.cz. Pracoviště: Ctscz spol. s r.o., pracoviště žatec, náměstí Svobody, č.p. 55, 438 01 Žatec 1. Informace: -, .