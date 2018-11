U cukroví vítězí klasika, mlsání hledají cukrovkáři i vegani

Ústecký kraj /ANKETA/ - Pečení na objednávku je v kurzu, zakázek přibývá. Lidé šetří především čas.

I veganské cukroví může být k nerozeznání od klasického.Foto: Česká veganská společnost

Pro někoho otázka cti a příležitost prokázat pekařský um, pro jiného ztráta času a vidina týdenního úklidu. Hospodyňky se připravují na pečení vánočního cukroví, stále častěji se ale obracejí na profesionály a cukroví si nechávají upéct na zakázku.

Letos se poprvé po více než 50 letech vyhne troubě 70letá Světlana Šimková z Chomutova „Mladí tomu moc nedají a já pár kousků k televizi dostanu od kamarádek,“ obhajuje své rozhodnutí Šimková.

Právě senioři ale podle jirkovské cukrářky Nikoly Kielbasy tvoří mezi zákazníky tu nejméně početnou skupinu. „Je to pro ně tradice, trochu otázka cti. Počet zákazníků jinak stoupá, jsou to hlavně ženy, které chodí do práce, mají děti a málo času,“ popisuje Kielbasa. Cukroví na zakázku chutná výborně a nedělá nepořádek. Objednávkové listy se plní především klasikou. „Vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda,“ líčí Jirkovanka.

Někteří lidé si ale bez pečení cukroví Vánoce představit neumějí. „Nikdy bych si ho upéct nenechala. Je to ostuda a navíc je to drahé,“ myslí si Libuše Menzelová ze Žatce. Na sociálních sítích se pohybují nabídky prodejců od 370 korun za kilo, někteří tvůrci si ale účtují za stejné množství i 700 korun. „Vše závisí na surovinách, ale pod 300 korun už dneska neupečete. Nebo ano, ale podle toho to pak vypadá a chutná,“ vysvětluje Nikola Kielbasa. „Základem je používat kvalitní suroviny, třeba máslo neošidíte. Možná v těstě, ale v krémech se bez něho neobejdete,“ pokračuje cukrářka a odhaduje, že letos se kvůli zdražování zvedne cena cukroví o 40 korun na kilo.

Nejdražší složkou zakázek je ale podle jejích tvůrců práce. Tu někdy ztěžují i potravinová omezení a alergie zákazníků. Podle Nikoly Kielbasy i cukrářky Marie Vocáskové z Chomutova je takové pečení velmi náročné. „Musíte si celou problematiku nastudovat, seznámit se s vhodnými surovinami a pak je sehnat,“ popisuje Marie Vocásková, která peče diabetické cukroví.

Pozor na omezení a alergie

Bílý cukr nahrazuje kokosovým nebo březovým, který působí diabetikům menší problémy, klasická mouka ustupuje celozrnné a ořechům. „Práce s těsty je pak všelijaká, někdy je těžké vyladit chuť, jindy konzistenci,“ vypráví cukrářka. „Nikdy to nebude klasický vanilkový rohlíček, ale mám vyzkoušené, že cukroví chutná u stolu všem,“ usmívá se chomutovská cukrářka.

Pečení cukroví, které hraničí až s alchymií, čeká na vegany. Musejí se obejít bez vajíček i másla. „Zveganizovat se dá téměř vše a často je to jednoduché,“ říká Eva Hemmerová z České veganské společnosti. „Většina receptů funguje i bez vajec. Lze ale třeba přidat rozemleté lněné semínko smíchané s vodou,“ radí. Máslo v receptech supluje olej s máslovým aroma. „Nebo uděláte rumové. Na trhu je i spousta rostlinných másel třeba z ořechů, které využíváme na krémy. Já mám ráda pistáciový,“ prozrazuje mostecká veganka Dominika Šroubová.