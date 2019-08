U Loun budou hned tři výluky, které přeruší vlakovou dopravu

Hned tři výluky na železnici začínají u Loun. Od 24. do 26. srpna od 7:25 do 15:25 hodin nepojedou vlaky mezi Louny a Postoloprty a mezi Louny a Domoušicemi. V úterý 27. srpna od 8 do 15 hodin se zastaví doprava na trati v úseku Lenešice – Louny.

Vlakové koleje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Drahomír Stulír

Autor: Petr Kinšt