Vrakodávný veledub přezdívaný Otec lesů, který roste ve svahu nad zámečkem Stroupeček u Žiželic na Žatecku, je jedním z dvanácti finalistů ankety Strom roku.

Strom u Stroupče, který je ve finále ankety Strom roku. | Foto: Jaroslava Mangová

Soutěžícího před vstupem do letního hlasování na www.stromroku.cz čeká ve středu 1. července focení a setkání s místními a zástupci Nadace Partnerství, která za 19. ročníkem populární soutěže stojí. S tím spojený program se u 540 let starého stromu koná od 15 do 17 hodin, pořadatelé zvou na setkání se zajímavými lidmi, povídání, pro děti se připravují soutěže.