U Žatce se zavře druhá silnice. Řidiče čeká další objížďka

Žatec – U Žatce začíná uzavírka další frekventované silnice. Už několik týdnů se nedá projet po komunikaci Žatec – Louny mezi Trnovany a Drahomyšlí, od úterý 10. února by se měla uzavřít také silnice Žatec – Rakovník. A to hned mezi Žatcem a Holedečí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

V obou případech jsou důvodem uzavírek stavební práce. Na řidiče čekají při jízdách po zmíněných silnicích několikaměsíční objížďky po okolních silnicích.



„Silnice na Rakovník v úseku mezi Žatcem a Holedečí se uzavírá z důvodu rekonstrukce dvou mostních objektů. Rekonstruovat se bude mostek přes strouhu u kotelny v Perči hned za Žatcem a most přes říčku Blšanku v Holedeči,“ sdělil vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský. Rekonstrukce obou mostků má skončit do 30. června.



„Nemám z toho samozřejmě velkou radost, ale co se dá dělat. Jezdím do Rakovníka do práce každý den, budu holt muset počítat s několika minutami navíc. Na druhou stranu je dobře, že se silnice opraví,“ řekla Alena Tomášková ze Žatce.

Práce na mostcích jsou součástí rozsáhlé rekonstrukce silnice mezi Žatcem a hranicemi krajů Ústeckého a Středočeského. Začaly loni a trvat budou celý letošní rok. Na několika místech se asfalt už vyměnil, jinde se mění nyní. Například v těchto dnech se frézuje starý a pokládá nový asfalt hned za Žatcem.



Někde se ještě bude asfaltový povrch měnit. To je příklad celé ulice Volyňských Čechů nad kruhovým objezdem u bývalých papíren, která je v Žatci součástí silnice do Rakovníka. „V této ulici by rekonstrukce povrchu silnice měla probíhat od června do srpna,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Ten je majitelem a zároveň investorem rekonstrukce silnice, získal na to dotaci z Evropské unie.



Na řidiče osobních aut jedoucí mezi Žatcem a Rakovníkem čeká kvůli uzavírce dvou zmíněných mostků objížďka přes Radíčeves a Měcholupy. Nákladní auta musí po silnici I/27 Žatec – Plzeň až na jesenickou křižovatku a odtud směrem na Rakovník po silnici I/6 Praha – Karlovy Vary.



Také v případě uzavírky mezi Žatcem a Louny je objízdná trasa rozdělená. Osobní auta jezdí po okolních silnicích nižších tříd, nákladní musí po hlavních silnicích I/27 Žatec – Most a I/7 Praha – Louny – Chomutov.

Uzavírku silnice Žatec – Louny mezi Trnovany a Drahomyšlí si vyžádala sanace sesuvu svahu. Práce mají trvat do druhé poloviny května. Silnice bude v této lokalitě ale uzavřena déle. „Na současnou uzavírku naváže nedaleko opět úplná uzavírka silnice. A to zase z důvodu sanace nestabilního svahu vozovky, tentokrát před Trnovany ve směru od Žatce,“ uvedl Jiří Dobruský.



Zmíněné uzavírky znamenají také objízdné trasy pro autobusy, cestující musí počítat s časovými posuny v jízdních řádech.

Přesun trasy autobusových linek si vyžádala také probíhající rekonstrukce svršku jednoho ze tří silničních mostů přes Ohři v Žatci. Silnice u hlavního vlakového nádraží bude kvůli tomu uzavřená do poloviny května.



A také na třetí ze čtyř silnic druhé třídy, jež vede do Žatce, probíhají stavební práce. Jde o silnici Žatec – Kadaň, na které rovněž probíhá od loňska rozsáhlá rekonstrukce povrchů. Na jaře by se měl měnit asfalt od Chban poblíž Nechranické přehrady až do Žatce, zůstane ale vždy zachovaný jeden jízdní pruh. Dopravu budou řídit semafory nebo pracovníci stavební firmy.