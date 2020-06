Za vznikem galerie stojí předseda Spolku rodáků a přátel města Žatce Petr Pavel Šimáček. „Vadí mi, jak jsou domy a jejich výlohy v centru Žatce opuštěné a chátrají. Napadlo mě aspoň jeden z nich takto oživit, prostory si náš spolek pronajal od soukromého vlastníka. Od nápadu do realizace galerie proběhlo jen pár týdnů,“ vysvětlil.

„Kdyby něco podobného udělaly i další spolky nebo společnosti po domluvě s majiteli domů, tak by nemusely být výlohy prázdné a poničené. Byť by šlo třeba jen o jejich prezentace ve výlohách,“ dodal. Výstava Židé na Žatecku byla původně umístěna v budově synagogy, v té nedávno začala rozsáhlá rekonstrukce. „Už mám ale termíny i na další výstavy v nové galerii,“ sdělil Petr Pavel Šimáček. Výstava Židé na Žatecku v galerii potrvá do 31. července, galerie bude mít otevřeno každou sobotu od 14 do 17 hodin. V ostatních dnech a časech na základě předchozí domluvy.