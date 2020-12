Učitelé a další pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v okrese Louny velký zájem o testování na nákazu covid-19 neprojevili. Proběhlo nebo ještě bude probíhat v Žatci, Lounech a Podbořanech, výsledky antigenních testů se zájemci dozvěděli chvíli po odběru. Testování pro učitele je bezplatné a dobrovolné.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jitka Davidová

V Žatci se tento a příští týden testují učitelé v covid odběrovém místě v nemocnici. V příštím týdnu půjde na testy přibližně desetina pedagogických pracovníků gymnázia, některé žatecké školy už má testování za sebou. Na ZŠ Jižní z celkového počtu 37 pedagogů využilo nabídku sedm z nich. Všichni měli test negativní. Ze ZŠ Komenského alej v Žatci se nechalo testovat 8 z 56 pedagogických pracovníků. „Všichni byli negativní,“ sdělil ředitel školy Zdeněk Srp. On sám se testovat nenechal. „Zastávám názor jako někteří mí kolegové, že je to takový nesystematický výkřik do tmy. Kdyby testování probíhalo pravidelně, třeba každý týden, bylo by to o ničem jiném,“ prohlásil.