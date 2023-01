Dopravní policisté v Ústeckém kraji řešili v loňském roce méně nehod než v roce 2021. Přibylo ale lidí, kteří při dopravních nehodách zahynuli, celkem jich bylo 44. Nejčastějšími problémy byla rychlá jízda, nedání přednosti a špatné předjíždění. Vyplývá to z policejní statistiky.

„Minulý rok byl především dobrý na počasí, což kladně ovlivňuje dopravu,“ řekl vedoucí odboru dopravní policie Jiří Ušák. Druhým faktorem, jenž podle něj vedl ke snížení počtu nehod, je vznik kapacitních komunikací, které jsou směrově oddělené. A dalším důvodem je stav vozidel a jejich výbava. „To, co si pamatujeme, že jsme potkávali očividné vraky, které na komunikace nepatří, skoro vymizelo,“ podotkl.

Policie loni v kraji vyšetřovala celkem 10 584 dopravních nehod. Ve srovnání s rokem 2021 to je pokles o 648. Zemřelo při nich 44 lidí, což je o 6 více než v předchozím roce. Těžce zraněno bylo 125 lidí, tedy o 21 méně než v roce 2021. Počet lehce zraněných se zvýšil o 113 na 1 707. Už v listopadovém průběžném přehledu počtu loňských nehod vrchní komisař Miroslav Mocek naznačil, v jakých okresech umírá na silnicích nejvíce lidí. V Mostě to bylo 8 lidí, v Litoměřicích 7.

Nehod bylo více

Podle Ušáka bylo nehod loni na silnicích více, než prezentují policejní statistiky. Některé si ale řidiči vyřešili mezi sebou bez účasti policie a prostřednictvím pojišťoven. Jednalo se především o takové nehody, po kterých mají práci zejména klempíři. Malé „strkačky“ na silnicích, mimo firemní vozidla a bez zranění osob.

Důležitá je podle krajského vedení dopravní policie prevence. Proto se policisté budou i nadále zaměřovat zejména na rizikové chování řidičů, které často stojí za nehodami. „Prioritou pro nás zůstává udržení bezpečnosti silničního provozu v teritoriu. K naplnění toho jsou přijaty následující dílčí kroky: viditelný dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu, preventivní působení na ohrožené účastníky silničního provozu, tedy chodce, cyklisty a osádky motocyklů, a současně zaměření dohledu na protiprávnost jejich jednání. Na všech pracovištích dopravní policie v kraji chceme klást důraz na profesionální přístup k občanům,“ shrnul Ušák.

Letos se chce policie zaměřit také na řidiče kamionů. Využije k tomu neoznačený policejní autobus, za ním pak pojedou označená policejní vozidla. „Na základě komunikace přes vysílačku jsou zaměřeni řidiči, kteří se nevěnují řízení,“ zmínil Ušák.

Problematická místa

Na nejrizikovější místa pro řidiče upozorňuje severočeský dopravní expert Jan Pechout. „Nejvíce asi pálí křižovatka u železničního mostu v Ústí pod Větruší. Pak to je určitě silnice mezi Ústím a Děčínem, to je silnice číslo I/62,“ zmínil muž, který šoféry a jejich zlozvyky, ale také silnice Ústeckého kraje zná dokonale. Bezpečností na komunikacích se zabývá už 50 let.

Obecný trend od roku 2009 je takový, že na silnicích kraje ubývá smrtelných nehod. Zatímco v roce 2009 dosáhl počet mrtvých maxima 77 lidí, od roku 2015 nepřesáhl hranici 50 lidí. Naopak čím dál více práce mají autoklempíři. Například v roce 2010 se stalo na silnicích kraje 7217 nehod. Od roku 2015 je tento počet vždy nad hranicí 10 tisíc.