„V Žatci na obloze se ukázalo něco neviditelného. Vypadá to jako UFO, ale nejsem si jistý, co to bylo,“ napsal do redakce Deníku muž, který snímky v Žatci kolem půlnoci pořídil. Své jméno zveřejnit nechtěl, úkaz však prý pozorovali i jeho známí.

Ve skutečnosti jde o snímky velkého úspěchu Evropské kosmické agentury (ESA) a startu její nejnovější rakety Ariane 6.

| Video: Youtube

Ariane 6 first liftoff Zdroj: YouTube.com/European Space Agency, ESA

Raketa Ariane 6 odstartovala z kosmodromu Korou ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe ve 21 hodin středoevropského letního času. Kompletní stroj měřil 56 metrů a byl vybaven hlavním a dvěma přídavnými motory. Na oběžnou dráhu poté „vysadil“ sadu miniaturních satelitů.