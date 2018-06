Uklidit, vysadit květiny, opravit zastávku. V Lišanech čekají prezidenta

Lišany - Velká sláva čeká ve středu Lišany na Žatecku. Do obce se 180 obyvateli přijede odpoledne prezident Miloš Zeman. Bude první hlavou státu, která vísku nedaleko Postoloprt kdy navštíví.

Starosta Lišan Josef HořejšíFoto: Deník/Karel Pech

Prezident chce Lišanským poděkovat za jejich podporu, kterou mu v letošních volbách vyslovili. V prvním kole dalo hlas Zemanovi 83 procent tamních voličů, ve druhém získal 94 procent.

„Lidi tu mají Zemana prostě rádi,“ podotkl Josef Hořejší, starosta obce, která se na příjezd prezidenta připravuje už několik dní. „Jeho návštěvy si vážíme, chceme ho přivítat důstojně,“ sdělil.

Prezident se setká s obyvateli Lišan na návsi, kterou lidé vykonávající veřejně prospěšné práce uklidili o něco pečlivěji než jindy. Přibyla květinová výzdoba, nově je opravený přístřešek autobusové čekárny. „Ten jsme chtěli opravit tak jako tak, kvůli návštěvě pana prezidenta jsme to urychlili,“ vysvětlil starosta.

Na své třídenní cestě po Ústeckém kraji by se měl Miloš Zeman zastavit v Lišanech ve středu 20. června, jeho příjezd v obci očekávají po čtvrté hodině odpoledne.

Z 99 obyvatel Lišan, kteří přišli v lednu k druhému kolu prezidentských voleb, volilo Zemana 93 z nich. „Já jsem Miloše Zemana volila. Naši republiku vede dobře, jiného takového politika nemáme,“ řekla například Alexandra Fišerová.

Návštěva prezidenta v regionu v roce 2016:

Lišany jsou v regionu známé svým velkým prasečákem, který se nachází na okraji vesnice. Provoz je součástí společnosti Animo Lišany, která patří do holdingu Agrofert. Jeho zakladatel a současný český premiér Andrej Babiš se ve vesnici těší také neobyčejné podpoře. Loni na podzim tu jeho hnutí ANO získalo 60 procent hlasů. „Většina lidí z Lišan pracuje v prasečáku. Myslím, že se tam mají dobře. Platy berou slušné, proto je u nás tak vysoká podpora hnutí pana Babiše. A politické propojení Babiš Zeman je jasné,“ vysvětlil lišanský starosta Hořejší. On sám v prasečáku pracoval 21 let, posledních 20 let vede obec.

O den dřív, v úterý úterý 19. června, zavítá Miloš Zeman do Podbořan. Pódium, na kterém by měl od 15.45 hodin k lidem promluvit, ve městě stojí už od minulého týdne. Při víkendových hudebních slavnostech se na něm vystřídala řada kapel. „Shodou okolností i při první návštěvě Miloše Zemana v Podbořanech v listopadu 2016 jsme tady měli pódium z předešlé akce, tehdy to bylo po adventních slavnostech,“ sdělil podbořanský starosta Radek Reindl. Ve městě žádné velké přípravy neproběhly, náměstí uklidili už po slavnostech.

I v Podbořanech měl Zeman při prezidentských volbách velkou podporu, ve druhém kole dostal 72 procent hlasů.

Příliš velký zájem o prezidenta nebyl v Žatci, kam zavítal loni v říjnu. Na náměstí si našly cestu dvě stovky lidí. Také v Žatci byl Miloš Zeman coby prezident dvakrát, poprvé to bylo v roce 2013, kdy navštívil vojáky v kasárnách a Chrám chmele a piva. V prosinci 2015 zavítal do Loun, v divadle proběhla beseda s veřejností. Tehdy se na ní řešily i červené trenýrky, které v září 2015 na Hradě po sejmutí prezidentské standarty vyvěsila skupina Ztohoven. Prezident je v minulém týdnu před novináři spálil. „Prezidentská standarta je symbol naší vlasti. Já z úřadu jednou odejdu, ale vlajka se bude používat pořád. Urážet svou vlast může jen hlupák,“ řekl Zeman v Lounech.