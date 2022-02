Kapacita tří vozů umožní, aby zpět do Žatce výprava přivezla dvacítku lidí. Kolik z nich bude rodinných příslušníků žateckých lékařů a sester, je podle Zetka nyní nejasné. „Situace na Ukrajině je komplikovaná, budeme improvizovat, uvidíme, komu se z rodinných příslušníků našich zaměstnanců podaří na hranice dostat. Zřejmě jimi kapacitu aut nenaplníme, přivezeme i jiné uprchlíky, prázdní zpátky nepojedeme. Pro rodinné příslušníky našich zaměstnanců, pokud to bude třeba, se vrátíme. Předpokládám, že na ukrajinské hranice nepojedeme jen jednou. A když to bude nutné, vypravíme i autobus,“ popsal Zetek.

Ten do oblasti Chustu jezdí zhruba třicet let, má tam řadu přátel. „S organizací evakuace nám pomáhají. Rodinní příslušníci našich zaměstnanců na našeho styčného člověka dostali kontakt. Kdo chce odejít, zavolá mu a vše potřebné s ním domluví,“ vysvětlil s tím, že zatím se ozvala desítka lidí ze střední části Ukrajiny.

Nemocnice v Žatci organizuje evakuaci rodin svých zaměstnanců z Ukrajiny

Na evakuaci rodin pracovníků žatecké nemocnice z Ruskem napadené země spolupracuje nemocnice s městem. To se ale připravuje i na příjezd dalších uprchlíků. „V současné době máme zajištěné ubytování pro 32 lidí z Ukrajiny. Je to domluvené se soukromými subjekty, město samo ubytovací kapacity nemá,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová s tím, že město připravuje Ukrajincům v nouzi po jejich příjezdu do Žatce i navazující pomoc. Myslí se třeba na děti, aby měly zajištěnou školní výuku a využití volného času. „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Nějaké nabídky na další ubytování máme,“ zmínila starostka.

Lidé, kteří chtějí pomoct finančně, mohou posílat peníze na transparentní účet města. „Transparentní účet města shromažďuje finance, které následně pomohou s pobytem ukrajinských matek s dětmi přímo v Žatci. Zástupci města pracují s dalšími organizacemi také na další, hlavně materiální pomoci ve prospěch obyvatel válkou postižené Ukrajiny,“ sdělil mediální zástupce města Tomáš Kassal. Vedle transparentního účtu města Žatec mohou lidé finančně přispívat na pomoc Ukrajině také prostřednictvím celostátních sbírek.