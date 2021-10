Stavební práce spočívají v odstranění současného povrchu, provedení nového podloží a položení nové vrstvy živičného koberce. Počítá se též s výměnou obrub a dalšími souvisejícími úpravami. Práce mají začít ještě tento měsíc, hotovo by mělo být v prosinci. Povrch chodníku bude připraven pro občasný pojezd vozidel do hmotnosti 3,5 tuny. Ulice Za Pragovkou vedoucí kolem mateřské školy je důležitou spojkou mezi sídlištěm Čs. armády pod bývalými kasárnami a frekventovanou Husovou ulicí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.