Město Louny chystá výměnu povrchu komunikací v ulicích Alešova, Klicperova a 5. května. V prvních dvou zmíněných ulicích bude součástí prací také rekonstrukce veřejného osvětlení, ulice 5. května se má opravovat v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Pudlovská a V. Majera. V současné době běží výběrové řízení na firmu, která práce pro město provede. To na ně v prosinci podalo žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ulicích Alešova a Klicperova má proběhnout na jaře, oprava komunikace v ul. 5. května během letních prázdnin.

V Žatci plánují opravu povrchu jedné ze svých nejfrekventovanějších ulic – Husovy. Letos chce město nechat vypracovat projektovou dokumentaci, v rozpočtu na to vyčlenilo 200 tisíc korun. Místní komunikace v Husově ulici by měla dostat nový asfaltový povrch v délce 1455 metrů, a to v celé délce od kruhového objezdu pod muzeem až ke křižovatce u Tesca. Součástí oprav je i částečná výměna betonových obrubníků v místech, kde došlo provozem k jejich poškození.



V Žatci se v poslední době opravila řada ulic. K těm nejfrekventovanějším patří Nákladní, Volyňských Čechů nebo Svatováclavská. Aktuálně se pracuje v Purkyněho ulici u hlavního vlakového nádraží.