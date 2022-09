Ulice Jiřího Wolkera a Studentskou aktuálně trápí obrovský provoz, právě jimi totiž vede objízdná trasa při rekonstrukci žatecké Pražské ulice. Hlavní tepna na Louny se již několik měsíců opravuje a několik ještě bude. Už dříve dost rozbité silnice tak nyní zažívají další zatěžkávací zkoušku, ničí je tisíce projíždějících aut denně. Wolkerova ulice je ve velmi špatném stavu, renovaci by si už zasloužila také Studentská. Radnice v Žatci jejich opravy slibuje, doufá, že se začne už v roce 2023, jisté to ale není.

„Už předtím to bylo děravé až až. Teď je to hrůza. Wolkerova ulice je hodně rozbitá. Doufám, že ji hned po skončení objížděk opraví,“ postěžovala si na stav ulice, ve které bydlí, Ilona Beranová. Silnice je tam nyní velmi poničená po celé své délce. „Je to teď pořádný tankodrom. Doslova. Je strašně rozbitá,“ přitakala také Lucie Nedvědová.

Normálně vedlejší ulicí Jiřího Wolkera proudí už měsíce tisíce aut, vede tam objížďka kvůli rekonstrukci Pražské ulice. A ještě měsíce tam proudit budou. Uzavírka Pražské ulice bude totiž dlouhá, vyjma zimy potrvá do léta příštího roku. Renovace probíhá na etapy. Ta první, od domova seniorů k Dukelské ulici, má skončit na konci srpna. Poté se práce přesunou ke hřbitovu, kde by se mělo pracovat do listopadu. Přes zimu práce utichnou, začne se znovu na jaře. Od dubna do července příštího roku se bude pokračovat od ulice K. H. Máchy po křižovatku s Bezděkovem. S opravami ulic, kterými vedou nyní objízdné trasy, by se proto mohlo začít až v příštím roce.

Odbor rozvoje města, který v Žatci investice plánuje, podle vyjádření jeho vedoucí Kateřiny Mazánkové zatím kompletní renovaci ulice Jiřího Wolkera nechystá, není zatím v investičním plánu. Na příští rok se ale bude teprve schvalovat. Pokud to prý bude potřeba, opravovat se bude, sdělila Deníku vedoucí odboru. Je také možné, že město přistoupí k lokálnímu vyspravení komunikace.

Vedení města ale renovaci kvůli jejímu neutěšenému stavu slibuje co nejdříve. Doufá, že už v příštím roce. „Je ve špatném stavu, určitě ji chceme upřednostnit. Počítáme s tím, že až skončí rekonstrukce Pražské, mohla by se opravovat ulice Jiřího Wolkera,“ uvedl žatecký místostarosta Radim Laibl (ANO).

„Jak velký bude rozsah a přesný termín ale můžeme říct až po konci objížděk, až zhodnotíme konečnou situaci. Pokud by šlo o opravy, mohly by proběhnout už v roce 2023. Pokud by byl rozsah ale větší, bylo by to asi o něco později,“ uvedl místostarosta. Reálnější by v tom případě byl rok 2024.

Studentská je v plánu

Také Studentská ulice hodně trpí zvýšenou dopravou. „Některá místa jsou dost poškozená. Oprava by určitě byla vhodná,“ myslí si Libor Zelenka, který silnicí často jezdí.

Souhlasí s ním také žatecký místostarosta. Rovněž v této lokalitě chce radnice začít opravovat brzy po skončení prací v okolí. „Studentská ulice by si opravu zasloužila. Máme už dokonce vydané stavební povolení, původně se mělo začít na podzim letošního roku. Ale kvůli rekonstrukci Pražské ulice jsme to museli odložit, práce na obou silnicích najednou by byla velmi komplikovaná, lidé by neměli kudy jezdit. V plánu je, doufáme, že v roce 2023 budeme moci začít,“ pokračoval Radim Laibl. I v tomto případě záleží na délce objížděk a stavu, ve kterém na jejich konci ulice budou.

Problémem může být v budoucnu nižší objem peněz na investice ve městech. „Uvidíme, kolik peněz zůstane po extrémním zdražení energií městům na investice,“ dodal Laibl s tím, že konečný seznam investic na příští rok se bude schvalovat určitě až po podzimních komunálních volbách.