Jako má Praha svůj slavný Tančící dům, chtěly by Podbořany také oslňovat architektonickým skvostem, který by jim okolí mohlo závidět. Rozhodují se, jestli tam v příštích měsících začne vznikat Hrající dům. Moderní přístavba umělecké školy má stát 53 milionů korun. I když se dalším výběrovým řízením podařilo cenu stavby snížit o 10 milionů, stále je to více, než se předpokládalo. Vedení města by rádo budovu postavilo v příštím roce, jestli projekt dostane zelenou, rozhodnou zastupitelé.

Do prvního výběrového řízení se nepřihlásil nikdo, do druhého kola zase firmy, které budovu ZUŠ chtěly postavit, podaly podle vedení Podbořan příliš vysoké nabídky. Ve třetím kole se podařilo cenu snížit, nabídka je o 10 milionů nižší než v předchozím výběru. „Podařilo se nám díky opakování výběrového řízení cenu snížit. Nejnižší nabídka je 53 milionů korun včetně daně,“ přiblížil starosta Podbořan Radek Reindl.

Nabídky jsou podle vedení města vyšší hlavně kvůli extrémnímu růstu cen stavebního materiálu v poslední době. Některé změny jsou také v projektu. Budovu by město stavělo z vlastních zdrojů, do městské pokladny na přístavu ZUŠ dotace nepřijde. „Bohužel, na umělecké školy není u nás vhodný dotační titul,“ mrzí starostu.

V Podbořanech se už v minulých letech rozhodli, že by rádi šli cestou moderní, architektonicky hodnotné přístavby. Zastupitelé budou o jejím vzniku debatovat v závěru roku. „Určitě bychom rádi novou budovu ZUŠ postavili. Děti i škola si to zaslouží. Uvidíme, rozhodovat budou v prosinci zastupitelé. Pokud schválí peníze do rozpočtu na příští rok, začalo by se na začátku roku, hned jak by to dovolily klimatické podmínky. Hotovo by snad mohlo být do září,“ pokračoval Reindl.

Radnice pro Hrající dům oslovila ve světě oceňovaného architekta Petra Hájka. Byl vyhlášen architektem roku 2018. Je podepsaný pod rozšířením Centra současného umění DOX v Praze, terasami paláce Lucerna, Vzdělávacím centrem Krkonošského národního parku či domem Chameleon. Stojí také za úpravami Horního náměstí v Olomouci, Jiřského náměstí na Pražském hradě či Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Šestipatrovou moderně pojatou věž se čtvercovým půdorysem a výhledem na kostel prý architekt zvolil kvůli akustice, výhledu, ale také z praktických důvodů. „Učebny a sály, požadavky školy, které jsme měli splnit, by se do nízké budovy nevešly. Takový prostor v centru není, museli jsme do výšky. A myslíme si také, že se do toho místa věž hodí,“ obhajoval záměr Hájek. „Uspořádali jsme učebny nad sebe do formy věže. Nad učebnami je navržen společenský sál pro divadlo, hudbu a setkávání s výhledem na historické centrum,“ popsal architekt.

Uvažovaná moderní stavba má v Podbořanech své podporovatele, ale i kritiky. „Moc se mi návrh líbí, snad to bude co nejdříve postavené. Bylo by skvělé, kdyby u nás ve městě něco takového vzniklo,“ je nadšený Miroslav Bayer.

Odpůrci upozorňují třeba na možnost prodražení, některým se moderní stavba prostě nelíbí, hlavně její tvar a výška, další by raději viděli využití jiných budov. „Vůbec se mi to nelíbí. Nehodí se to do Podbořan a už vůbec ne mezi domy, které tam nyní jsou,“ prohlásila Iveta Mazancová. „Co odkoupit nějaký dům v okolí? Upravit ho, oživit? Vysoká věž se mi nelíbí, raději bych viděl využití nějakého stávajícího chátrajícího domu,“ myslí si Kamil Špírek.

Podle radnice je výhoda přístavby právě v bezprostřední blízkosti, propojení budov. Okolní domy údajně nejsou v nabídce, město vhodné nevlastní. Děti by také musely přecházet po Podbořanech, současná budova už rozšíření nenabízí.

Přístavba ve tvaru věže by měla šest pater, skelet z železobetonu a opláštění ze skla. Ve studii je šest učeben, malý sálek a v nejvyšším patře multifunkční sál pro vystoupení, tančení a koncerty, s výhledem na kostel. „Získali bychom tak spoustu možností, jak rozšířit naši nabídku. Nová budova nám přinese prostory, které nám chybí. Nemáme je třeba pro větší pěvecké soubory nebo hudební skupiny,“ sdělil ředitel ZUŠ Podbořany Martin Říhovský. Podle jeho slov by se v novém objektu mohly konat třeba i malé hudební festivaly, umělecké soutěže, různá veřejná setkání.

Škola měla kapacitu 230 žáků, díky úpravám v současné budově ji od letošního září mohla navýšit o 100 dětí. Po dokončení přístavby by došlo k dalšímu navýšení, a to na pět set žáků. „Mohli bychom rozšířit naši nabídku, otevřít další obory. Třeba žesťový nebo literárně dramatický,“ sdělil ředitel.

Škole se daří a město ji chce dál rozvíjet. „Kapacita školy je dlouhodobě naplněna, rozrůstá se, daří se jí a nové prostory prostě potřebuje. Zaslouží si to, děti budou mít v Podbořanech další možnosti. Podbořany by se mohly takovou budovou chlubit. Toto nám přijde jako dobré řešení. Architektonicky hodnotná budova od renomovaného tvůrce by určitě městu slušela,“ dodal starosta Podbořan Radek Reindl.