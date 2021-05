Plný hudby, tance, zpěvu a malování bude příměstský tábor, který chystá umělecká škola v Podbořanech. Jeho účastníci budou mít dokonce koncert a taneční vystoupení na koupališti, výtvarné práce ukáží na výstavě v kostele.

Příměstský tábor. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Základní umělecká škola Podbořany přichystala dva letní termíny, pro současné žáky od 12. do 16. července, pro nové zájemce o umění od 18. do 23. července. Tábor je zdarma. Děti se vydají také na procházky do okolí Podbořan, součástí bude mnoho her a soutěží.