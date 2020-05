Základní umělecké školy v okrese Louny v pondělí 11. května obnovují výuku žáků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Na webech škol jsou bližší informace o stanovených hygienických podmínkách a dokument čestného prohlášení, který je potřeba vyplnit, podepsat zákonnými zástupci a odevzdat při prvním vstupu do školy. Do výuky by se měli zapojit jen ti žáci, v jejichž rodinném prostředí se nenacházejí osoby, pro něž by případná nákaza koronavirem mohla mít fatální následky.