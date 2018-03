Únosy na severu: věznění v garáži, smrt v kufru auta, zmizení školačky

Severní Čechy - Únosy lidí nejsou za poslední roky na severu Čech ničím výjimečným. Několik velkých případů otřáslo veřejností a ne všechny měly dobrý konec.

Ústecký krajský soud poslal Zdeňka Hryščenka za loňský únos dětí z Litoměřicka na 16 let do vězení.Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Tragédií například skončil pokus o únos 28leté Vlasty S. z Dolní Poustevny na Šluknovsku. V březnu roku 2005 ji tři pachatelé naložili do auta, aby později požadovali po jejím otci výkupné přes 1,5 milionu korun.

Při převozu se ale mladá žena v kufru auta udusila. Když to únosci zjistili, tělo hodili do příkopu. Za její smrt poslal Krajský soud v Ústí pachatele do vězení na celkem 34 let.

Němečtí manželé si zase v červenci 2012 vyhlédli v trmickém Globusu 18denní holčičku, vytáhli ji z kočárku a v kradeném automobilu odvezli do Německa. Po pěti dnech policie únosce i kojence vypátrala v Neuwiedu nedaleko Koblence, manželé dostali čtyřroční tresty v Německu.

Velký zájem veřejnosti vzbudil případ recidivisty Zdeňka H., který unesl dívku s chlapcem z Mlékojed na Litoměřicku. Muž je deset dnů věznil v odhlučněné garážové pevnosti v ústecké čtvrti Střekov. Vyhrožoval jim zabitím a zakopáním těl v lese. Dívce pouštěl dětské porno.

Rodiče nakonec děti našli a policie je vysvobodila. Únosce dostal trest 16 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a zabezpečovací detenci v ústavu.

U dalšího případu se stále spekuluje, zda v něm hrál únos hlavní roli. Školačku z Ústí Michaelu M. v lednu 2017 zřejmě unesl expřítel její matky. Ten nakonec spáchal sebevraždu, dívka se dodnes nenašla.

Zatím poslední případ únosu nyní rozplétá krajský soud. Psal se 21. leden 2016 a ústečtí senioři ve věku 69, 71 a 73 let se rozhodli unést ženu a získat výkupné milion korun.

Na tenhle den se trio důchodců dobře připravilo. Zajistili si falešné policejní odznaky, uniformy i tesilky. Aby nemuseli utrácet za pravá pouta, obstarali si je v sexshopu.

Muži podle obžaloby při únosu předstírali, že jsou policisté a ženu vezou na výslech ohledně údajného pěstování marihuany. Místo toho ji ale spoutali a na hlavu jí dali svetr. Několik hodin ji pak drželi v hájence v Krásném Lese na Ústecku.

Výkupné, které požadovali od jejího přítele, však nevyšlo, a tak vyděšenou mladou matku zase pustili. Všem teď hrozí, že místo kýženého důchodu skončí na stará kolena v cele.