Úplně nový most přes D7 museli zase zbourat. Dostavbu dálnice to nezdrží

Postoloprty - Stavbaři použili u Postoloprt špatný beton, nevydržel by v zimě údržbu solí.

Provoz u Postoloprt se přesunul na novou silnici, z té původní bude dálnice D7.Foto: Deník/Petr Kinšt

Loni ho postavili, teď zbourali. Rozestavěný nový most přes budovanou dálnici D7 Praha - Chomutov u Postoloprt musel k zemi. Důvod? Jeho konstrukce by dlouhodobě nevydržela účinek soli při zimní údržbě silnice. Zhotovitel musí most začít stavět téměř znovu, tentokrát však za použití vhodnějšího betonu.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jana Studeckého nebude mít bourání a následná nová stavba mostu vliv na termín dokončení dálnice mezi Postoloprty a Bitozevsí, kterým je srpen letošního roku. „Kontroly, které ŘSD na stavbě provádí, zjistily neodpovídající odolnost mostní konstrukce vůči chemicky rozmrazovacím látkám, což má zásadní vliv na životnost mostního objektu. Jde o chybu zhotovitele a demolice jde plně k jeho finanční tíži. V žádném případě se tedy nejedná o chybu projektu,“ sdělil Jan Studecký. „Po zbourání nosné konstrukce a částečně i podpěr postaví zhotovitel objekt nově tak, aby mimo jiné odpovídal normativním požadavkům ve vztahu k odolnosti vůči chemicky rozmrazovacím látkám,“ doplnil.

Tak se dočasně změnila doprava u Postoloprt:

Most je součástí nové mimoúrovňové křižovatky u Postoloprt, která se v rámci výstavby dálnice D7 začala stavět loni. Dělníci postavili zhruba polovinu mostu, pak se práce na zimu přerušily. Nyní ho zbourali a začnou stavět znovu. Hotový by měl být zhruba za dva měsíce.

Bourání a stavbu zaplatí zhotovitel, kterým je sdružení tří stavebních firem. Část peněz ale stavbaři budou chtít od dodavatele betonu. „To břímě neseme my a určitě ho z velké části přeneseme na dodavatele materiálu,“ řekl České televizi Karel Rypl, jednatel společnosti Silnice Group, která je v čele sdružení firem, jež tento úsek dálnice staví.

Zbourání mostu u Postoloprt vyjde na dva až tři miliony korun, na celkovou cenu za tento téměř čtyři kilometry dlouhý dálniční úsek, která je 377 milionů korun bez DPH, by to nemělo mít vliv.

Dlouhodobé působení solných směsí, jež se využívají při zimní údržbě, patří k hlavním příčinám snižování životnosti mostů. Životnost stavby u Postoloprt je plánována na sto let, neodpovídající odolnost betonu by ji ale významně snížila. „Budeme hlídat, aby stavbaři použili správnou technologii a správné materiály,“ přislíbil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dálniční úsek mezi Postoloprty a Bitozevsí se začal stavět na podzim 2016. Původně měl být v tuto dobu už téměř hotový, kvůli přeložce elektrického vedení však došlo ke skluzu.

Napjatý termín

Otevření nové dálnice se odsunulo na letošní srpen. I tak bude tento termín hodně napjatý, nová čtyřproudová silnice je někde teprve v rané fázi výstavby. „Práce postupují podle harmonogramu, žádný problém kromě mostu v současné době neevidujeme,“ sdělil Jan Studecký.