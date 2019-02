Lounsko - Jelo v ní 21 lidí, část z nich bude předána do Maďarska, kde požádali o azyl. Řidič z Mostu už byl obviněn, jde do vězení.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník

Cizinci v dodávce, která ve středu 15. července ráno havarovala mezi Dobroměřicemi a Lenešicemi na Lounsku, byli uprchlíci z Afghánistánu. Cizinecká policie jich zajistila celkem 21, přes české území putovali z Maďarska zřejmě do Německa.

„Všichni zajištění cizinci jsou státními příslušníky Afghánistánu a žádný z nich neměl platné doklady, které by opravňovaly k pobytu na území České republiky," sdělila Šárka Poláčková, mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Ústí nad Labem.

Policisté zjistili, že deset cizinců požádalo o azyl v Maďarsku, kam budou během několika týdnů českou stranou předáni. Do doby předání bude pět dospělých umístěno v záchytném zařízení pro cizince, pět mladistvých v zařízeních určených pro mládež.

Řidiče z Mostu obvinili

„S dalšími deseti cizinci bylo zahájeno správní řízení o jejich vyhoštění z území členských států Evropské unie. V případě tří mladistvých bude správní vyhoštění platné až po dovršení 18 let věku, do té doby budou umístěni v zařízeních pro mladistvé," sdělila policejní mluvčí s tím, že o postupu v případě posledního cizince rozhodnou české úřady po jeho propuštění z nemocnice.

Řidiče dodávky (30 let) z Mostu policisté obvinili ze zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. „V případě odsouzení mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody," řekla mluvčí. Do vězení půjde ale rovnou. A to za předchozí trestnou činnost.

Okolnosti dopravní nehody, při které dodávka narazila do lampy veřejného osvětlení, vyšetřují lounští dopravní policisté.

Připomeňte si: Na Lounsku havarovala dodávka s cizinci, zřejmě uprchlíky