Lidé mají chodit na lounský městský úřad jen v nejnutnějších případech.

Úřední sobota, která měla v Lounech na městském úřadě proběhnout 21. března, je zrušená. A to kvůli preventivním opatřením v souvislosti s šířením nového koronaviru. Úřední soboty běžně využívají lidé, kteří nestíhají vyřídit své záležitosti v týdnu. „Nutné návštěvy městského úřadu jsou možné po telefonické domluvě na čísle 415 621 111, až do odvolání jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin,“ vyzvala k omezení návštěv veřejnosti lounská radnice.