Snaha ušetřit elektřinu se jako první projeví v Lounech, od soboty 7. ledna tam vypnou nasvícení památek. A to včetně jedné ze dvou národních kulturních památek v okrese Louny – lounského chrámu sv. Mikuláše. „Nasvícení lounských památek za jednu noc spotřebuje 230 kilowattů elektřiny,“ přiblížil jednatel Technické správy města Loun Václav Jugl. Při dnešní ceně elektřiny by jen za nasvícení památek město dalo zhruba jeden milion korun za rok.

Kromě chrámu o každodenní nasvícení přijdou lounské hradby, kostel sv. Petra a Pavla, Barokní špitál, historická vodárna ve Chmelíkově ulici, městská knihovna, Vrchlického divadlo a historická budova radnice. „Opatření bude platit až do modernizace rozvaděče elektřiny na Mírovém náměstí s tím, že následně budou vybrané památky slavnostně osvětleny pouze v pátek, sobotu a neděli a dále ve dnech státních svátků 1. a 8. května, 5. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu,“ tlumočil rozhodnutí vedení města starosta Milan Rychtařík. Slavnostní nasvícení se chystá i ve vánočním čase a poslední den v roce. Zmíněná modernizace rozvaděče umožní, že nasvícení památek bude možné časovat na určité dny, což nyní nejde. „Do budoucna budeme také hledat úspornější světla, současné halogeny mají výkon sedm set kilowattů,“ zmínil starosta.

Ceny strmě stoupají. Domácnostem v Lounech zdražilo teplo o polovinu

Druhým krokem vedoucím k úsporám za elektřinu bude v Lounech dřívější zhasínání veřejného osvětlení ráno o 20 minut a naopak pozdější večerní rozsvícení o 40 minut. Zvažuje se také omezení provozu sauny nebo zimního stadionu.

Čeká je výměna svítidel

V Žatci o zkrácení doby osvětlení ulic zatím neuvažují, na zhasnutí památek se ale připravují. „Nebudou nasvícené pořád, ale jen určité dny. Budeme to ještě řešit, zadali jsme k vypracování materiál, o jak velkou úsporu půjde,“ sdělil žatecký starosta Radim Laibl. Ne vždy je vypínání efektivní, podle jeho slov se například ukázalo, že například zhasnutí vánoční výzdoby s LED světly s malým výkonem moc velký smysl nedává. V centru města tak bude svítit minimálně do konce ledna. „Po dobu, pokud bude v provozu kluziště před radnicí. To bude do konce tohoto měsíce, pak uvidíme podle počasí,“ řekl Laibl.

Velkou úsporou elektřiny by v budoucnu měla být výměna svítidel veřejného osvětlení v Žatci. V plánu je výměna tří tisíc lamp. Místní technická správa v závěru roku podala žádost o dotaci, projekt rozložený na několik let si vyžádá desítky milionů korun. „Ve hře je také možnost, že bychom na výměnu použili i peníze, které město v minulých letech získalo z kotlíkových dotací,“ nastínil žatecký starosta.

Teplo výrazně zdraží! Teplárny v Ústeckém kraji už chystají nové ceníky

V Podbořanech veřejné osvětlení neřeší, devadesát procent lamp mají úsporných. „Výměnu jsme provedli už v minulých letech. Ve městě máme jiný systém, správu osvětlení máme zajištěnou na soukromé bázi, tlak na co nejvyšší efektivitu a úspory byl už dřív,“ řekl podbořanský starosta Radek Reindl.

Spíš než v případě elektřiny ve městě hledají úspory při vytápění. Během letoška objekt radnice přestane využívat plyn, přejde se na dřevní štěpku. „Tu budeme získávat z pokácených stromů v městských lesích,“ přiblížil starosta. Podbořany vlastní 170 hektarů lesů hlavně kolem kopce Rubín. Původně se zvažovalo, že by se štěpka pálila i ve dvou sídlištních kotelnách a školní kotelně, podle starosty se ale ukázalo, že z prostorových a dalších důvodů bude vhodnější přejít z plynu na lehký topný olej.