Ústecký kraj dá hasičům 17 milionů na novou techniku a opravy zázemí

Ústecký kraj - Hasiči touží po nové technice a lepším zázemí. Dubí i Libouchec by chtěly cisternovou stříkačku a Prackovice nad Labem zase potřebují hasičské auto. To, zda se stane sen skutečností, však záleží do značné míry na penězích. S těmi chce sborům a městům pomoci Ústecký kraj.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Dotace pro 26 spolků či sdružení hasičů už schválila krajská rada, dalších 92 žádostí, které podaly obce, půjde ke schválení krajským zastupitelům. „Elektronicky přišlo 134 žádostí na poskytnutí účelové dotace, k vyhodnocení bylo zaregistrováno celkem 129 žádostí,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Hejtmanství mezi hasiče rozdělí rekordních 17 milionů korun. Loni to bylo 13 a předloni 11 milionů korun. Sáhnout si do krajské poklady chtějí třeba ve Varnsdorfu, Hoštce, Litvínově či Žatci. Zájem o finanční příspěvek mají v Dubí. „Hasičům chceme pořídit novou cisternovou automobilovou stříkačku. Jde o velký vůz, který stojí 7,9 milionu korun. Polovinu zaplatíme my, zbytek půjde z dotací,“ plánuje starosta Dubí Petr Pípal. Na silnici mezi Opočnem a Lipencem se na čtyři dny zavře přejezd Přečíst článek › Na stříkačku má tamějším hasičům přispět i ministerstvo vnitra částkou 2,5 milionu korun, kraj pak milionem korun. Sbor bude využívat stroj pro výjezdy k požárům, k zásahům u nehod a technické podpoře. „Svou koncepcí se řadí mezi velkokapacitní cisterny pro hašení vysoce hořlavých látek i na místech s nedostatkem vody. Konstrukcí podvozku je vozidlo uzpůsobeno i k zásahu za ztížených klimatických podmínek,“ poznamenal velitel SDH Dubí Robert Wegert. Podobnou cisternu, o jakou teď usilují v Dubí, získaly před časem například Duchcov či Krupka. „Je dobře, že technika se postupně obměňuje za modernější. Některé sbory mají až muzejní kousky,“ doplnil velitel. K požárům, nehodám i jiným událostem Dubští dobrovolní hasiči jenom v loňském roce zasahovali u 107 událostí. „Šlo o 24 zásahů u požárů, čtyři zásahy u dopravních nehod a více než padesátku technických událostí a pomoc nejrůznějšího charakteru pro naše město. Přínos jednotky je nesporný,“ vyjmenoval starosta Dubí Petr Pípal. Dubští hasiči před časem dostali novou hasičskou zbrojnici. Nechalo ji postavit město za 23 milionů korun, větší část peněz výstavby pokryla dotace. Hasiči v sobotu večer krotili rozsáhlý požár lesa ve Břvanech Přečíst článek › Svoji hasičárnu chtějí mít též v Hrobčicích na Bílinsku, vzniknout má z místní stodoly. „Práce na zbrojnici začaly loni v listopadu. Jde o rekonstrukci střechy stodoly, která bude sloužit jako hasičárna a zázemí budoucího sběrného dvora. Krov budovy byl v havarijním stavu. Degradované části jsou postupně vyměňovány a současně probíhají i opravy fasády,“ uvedla starostka Hrobčic Jana Syslová. Podle Českého statistického úřadu připadalo loni na 1000 obyvatel Ústeckého kraje 2,9 požáru, proti předchozímu roku to představovalo nárůst o 0,9 požáru. Nejvíce požárů z meziokresního pohledu vzniklo na území okresu Děčín 413 požárů představovalo 17,1 % všech vzplanutí v kraji. Naopak nejméně požárů vykazuje okres Louny 247, tedy 10,2 %.

Autor: Martin Košťál