Navazující úsek u Chlumčan se staví od letoška, se zprovozněním se počítá v roce 2024. „Na stavbě dálnice D7 u Chlumčan nyní probíhají intenzivní práce hlavně v úseku, který je nejblíže Lounům. Oblast nejintenzivnější stavební činnosti začíná budováním až 19 metrů hlubokého zářezu dálnice, v těsném sousedství už hotového železničního mostu nad budovanou dálnicí. Úsek pokračuje 15 metrů vysokou estakádou přes Smolnický potok, hned vedle realizujeme most na D7 přes železniční trať, most na D7 přes Cítolibský potok a také most na D7 přes silnici třetí třídy mezi Cítoliby a Chlumčany,“ přiblížil rozsah prací Jan Kuhn, mediální zástupce společnosti Metrostav Infrastructure, jež úsek staví. Souběh technologicky náročných částí na malém prostoru je ze stavebního pohledu nesnadný, ale podle jeho slov se daří postupovat v souladu s plánem.

V roce 2024, kdy bude v Ústeckém kraji z D7 chybět jen úsek u Postoloprt, plánuje ŘSD zahájení výstavby tří navazujících úseků dálnice ve středních Čechách. Celá D7 má být hotová v roce 2028.

Pracuje se i na D6

Ve vysoké fázi rozestavěnosti a přípravy je rovněž dálnice D6, která protne jih Ústeckého kraje. ŘSD v minulých dnech získalo další ze stavebních povolení na úsek Petrohrad – Lubenec na Podbořansku a zároveň vybralo firmu, která postaví navazující obchvat Hořoviček s jesenickou křižovatkou na hranici Ústeckého a Středočeského kraje. Spolu se sousedním obchvatem Hořesedel ho chce ŘSD začít stavět v příštím roce. Pokud proběhne výběr zhotovitele úseku Petrohrad – Lubenec bez komplikací, tak i ten.

„Ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení na akci D6 Lubenec II. etapa. Jedná se o 3,3 km dlouhou část stavby D6 Petrohrad – Lubenec, kdy na první část v délce 8,8 km již stavební povolení nabylo právní moci. Výběrové řízení na zhotovitele plánujeme zahájit v prvním čtvrtletí roku 2023. Na akci probíhá majetkoprávní příprava,“ popsal generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dvanáctikilometrový úsek s mimoúrovňovou křižovatkou u Černčic a mostem přes budoucí vodní nádrž Kryry chce ŘSD stavět tři roky.

Navazující obchvat Hořoviček je v přípravě o krok dál, zhotovitele ŘSD už vybralo. „Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem Berger Bohemia, Eurovia a Stavby mostů s cenou 1,509 miliardy korun. Na úsek délky 5,2 km probíhá stavební řízení a dokončuje se majetkoprávní příprava,“ uvedl Mátl.

Na začátku příštího roku by se měl na D6 začít stavět také obchvat Hořesedel. Součástí devítikilometrového úseku je mimoúrovňová křižovatka se silnicí Žatec – Rakovník mezi Svojetínem a Kněževsí, postaví ho stejné sdružení firem za 1,9 miliardy korun. U Hořoviček a Hořesedel má být dálnice hotová v roce 2025. Na D6 se v současné době staví úsek u Krupé, který naváže na hotovou trasu mezi Prahou a Krušovicemi. Část v délce 6,5 kilometru bude dokončená v roce 2024. Celá D6 má být hotová v roce 2028, jako poslední jsou v plánu úseky na Karlovarsku.

Další stavby v regionu

Velkou silniční stavbou v rámci kraje je obchvat Žiželic na Žatecku na silnici I/27 Most – Plzeň. Letos se začalo geologickými průzkumy, hotovo má být v roce 2025.

V příštím roce proběhne řada oprav hlavních silnic napříč celým Ústeckým krajem. V plánu jsou například práce na silnici I/8 u Teplic, I/13 mezi jezerem Matylda a Souší, na mostě v Litvínově na I/27, na I/15 Libčeves – Želkovice a Hořenec – Libčeves, na silnici I/28 u Loun a mezi Ranou a Odolicemi.