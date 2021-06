Hned třicet vodíkových autobusů si mezi sebe plánují rovným dílem rozdělit ústecký dopravní podnik a Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK), která pro hejtmanství zajišťuje v některých regionech linkovou dopravu. „Hlavním důvodem je ekologie.

V budoucnu navíc budou muset mít pravděpodobně dopravci určitý podíl bezemisních vozidel. A vzhledem k tomu, že současné elektrobusy jsou pro linkovou dopravu nevhodné, rozhodli jsme se pro vodík,“ popsal důvody, proč se k vodíkovému projektu připojil i krajský dopravce, jeho ředitel Milan Šlejtr. DSÚK by v takovém případě využil synergie s ústeckým dopravním podnikem, ve kterém by měla vyrůst čerpací stanice na vodík.

„Vodík jako alternativní ekologické palivo pro veřejnou dopravu a komunální techniku je perspektivní. Vzniká tu v průmyslu jako vedlejší produkt a je škoda ho nevyužít. Jsem rád, že obce v našem regionu se nebojí myslet odvážně a inovativně, a přitom s ohledem na životní prostředí,“ řekl ředitel ICUK Martin Mata.

Bez veřejné podpory by ale podobný projekt neměl šanci na úspěch. Zatímco běžné 12metrové naftové autobusy stojí okolo 4,5 milionu korun a elektrické přibližně 10 milionů, náklady na pořízení vodíkového autobusu se pohybují mezi 18 a 22 miliony.

Kromě autobusů by se do kraje mohlo dostat také několik desítek vodíkových aut pro komunální služby. Zájem o ně projevily například Kadaň, Žatec nebo Rumburk. Ten už nyní využívá jedno elektroauto ve svých technických službách, se kterým je spokojený. „Rozhodně by byl provoz takového auta čistější než našich současných naftových multikár,“ vysvětlil rumburský starosta Lumír Kus.

Město bude muset navíc v příštích letech svůj vozový park vzhledem k jeho stáří obměnit a vodíková auta se, společně s těmi na elektrický pohon, jeví jako vhodnou ekologickou variantou. Kromě ceny by podle Kuse byla problémem chybějící infrastruktura. „Museli bychom vybudovat čerpací stanici. A to by se, stejně jako pořízení aut, bez dotace nejspíše neobešlo,“ dodal.

Ústecký kraj je prvním českým regionem, který se zařadil mezi evropská vodíková údolí. „Nyní připravujeme vodíkovou strategii, která popíše potřeby regionu a konkrétní kroky od výroby přes distribuci až po využití vodíku,“ dodala koordinátorka Vodíkové platformy Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.