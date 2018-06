Ústecký kraj obědy chudým dětem neplatí. Pomáhá miliardář i Metallica

Ústecký kraj - V kraji je 359 mateřských a 275 základních škol. Až 10 % žáků ve školách neobědvá, rodičům chybí peníze.

Školní jídelna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dalibor Krutiš

Do školy v Bečově na Mostecku chodí asi 350 dětí. Venkovská škola s rodinnou atmosférou sdružuje jak základní, tak mateřskou školu včetně družiny, nechybí ani jídelna, kam školáci chodí na oběd.

Ne všichni rodiče mají ale kvůli své sociální situaci peníze na to, aby mohli svým ratolestem jídlo zaplatit. Už čtvrtým rokem proto škola spolupracuje s nadací Women for women miliardáře Pavla Tykače, který s manželkou Ivanou založil projekt Obědy pro děti.

Nadace neposkytuje pomoc přímo rodinám, ale školám na základě darovací smlouvy. Urychlí se tak administrativa, hlavně se však zabrání zneužití peněz. „Dětí, jejichž rodiče jsou ve špatné sociální situaci, je každým rokem zhruba deset. Jsme z malé obce, všichni se tu známe, takže děti na pedagogické radě vždy vytipujeme a pak vše probereme s rodiči, jestli s tím souhlasí,“ říká ředitelka školy Marcela Kynclová.

Osudy rodin jsou podle manažerky projektu Jany Skopové různé. „Pomáháme individuálně, základním kritériem je, že se rodiče o děti starají, komunikují se školou a svou dlouhodobě špatně situace se snaží aktivně vyřešit. Struktura rodin se liší, máme 60 % samoživitelek, přes 10 % samoživitelů, ale i rodiny, kde maminka je na mateřské a tatínek po úrazu nebo v invalidním důchodu,“ popisuje Skopová.

Průměrná cena jednoho školního obědu je v Ústeckém kraji 25 korun. „Obědy jsou důležité, děti pak mají více energie. Jde navíc o socializační prvek, kdy dítě ví, že může plynule přejít do družiny s kamarády, kde nebude hladovět. Alespoň jednou denně tak dostane zdravé a kvalitní jídlo,“ doplňuje Kynclová.

V Ústeckém kraji se v letošním školním roce do projektu zapojilo 65 základních škol a 836 dětí, kterým Tykačova nadace proplatila obědy za více než tři miliony korun. Také ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo dotační program pro chudé hladovějící školáky. Připravilo koláč 400 milionů korun, který si mohlo rozporcovat 14 krajů. Stačilo se přihlásit. O dotaci ovšem pět z nich nepožádalo, mezi nimi i Ústecký kraj.

„Podmínky dotačního programu byly velmi okleštěné, počítal spíše s rodinami, které jsou na sociálních dávkách. Nám šlo ale o matky samoživitelky, které nemají dostatek peněz na to, aby mohly svým dětem obědy zaplatit,“ říká mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Kraj se informoval od jednotlivých ředitelů škol a družinářek, kteří potvrdili, že právě matky samoživitelky nebo rodiny s velmi malým příjmem jsou skupinou, která pomoc potřebuje. „Rozhodli jsme se tedy, že uděláme vlastní dotační program. V prvním návrhu krajští radní vyčlenili milion korun, zastupitelé však vznik programu nepodpořili. Radní tak snížili sumu na půl milionu, ani to ale neprošlo,“ líčí Dosedělová.

Peníze by školám šly právě prostřednictvím organizace Women for women. Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) jde o sumu, která by krajský rozpočet vůbec nezatížila. „Dodnes jsem nerozdýchal, že někteří kolegové pro vznik tohoto titulu nehlasovali. Osobně bych pro zastupitele zrušil obědy, které dostávají v den jednání na kraji, ať si klidně vyzkoušejí, jaké to je být bez jídla,“ nebere si servítky hejtman.

Jedním z těch, kdo nezvedli pro návrh ruku, byl i krajský zastupitel a náměstek primátora v Teplicích Hynek Hanza (ODS).

„Proti tomu, aby kraj dětem z nízkopříjmových rodin obědy zaplatil, nic nemám. Kritizoval jsem, že bychom posílali soukromé nadaci Women for women půl milionu korun z veřejných peněz, místo abychom dávali peníze přímo školám nebo jídelnám,“ vysvětluje Hanza, podle jehož slov má nadace dostatek finančních zdrojů od jiných donátorů. V dubnu například získala šek na 475 tisíc korun od skupiny Metallica, která v Praze vystupovala. „Pokud kraj návrh přepracuje a peníze půjdou přímo školám, podpořím ho,“ doplňuje Hanza.

Materiál je podle Dosedělové připravený a radní ho hodlají na některém z nejbližších jednání zastupitelstva znovu předložit.