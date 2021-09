Linky, kde budou soupravy nasazeny U1 Děčín – Ústí nad Labem – Most (– Chomutov) U5 Ústí nad Labem – Úpořiny – Bílina U7 Ústí nad Labem-Střekov – Děčín U13 Most – Postoloprty – Žatec U16 Kadaň předměstí – Chomutov – Jirkov

Jakmile budou zkoušky úspěšně završeny, předpokládá RegioJet postupné nasazení do provozu na linkách U1, U5, U7, U13, U16 a v rámci doplňkových výkonů v Ústeckém kraji.

Kapacita soupravy je 154 cestujících. Interiér je klimatizovaný a prostor pro cestující je vybaven zásuvkami pro 230 V a sítí Wi-Fi pro připojení na internet. Jak uvedla společnost v tiskové zprávě, ve vozidle je zajištěno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, soupravy také umožňují přepravu dětských kočárků a jízdních kol. Vozidlo je vybaveno akustickým a vizuálním informačním systémem pro hlášení zastávek a dalších dopravních informací pomocí palubního počítače. Sedadla pro cestující jsou polstrovaná s opěrkami hlavy a rukou. Vozidlo je také vybaveno centrálním ovládáním dveří s výběrem strany, nástupní dveře jsou vybaveny ochranou proti sevření. Výrazné zlepšení komfortu pocítí cestující i během samotné jízdy, a to díky dvounápravovým podvozkům a kvalitnímu systému odpružení. Jednotky PESA 654 RegioJet mají maximální rychlost 160 km/h.

Jedna z nich je Most – Postoloprty – Žatec. Jednotky PESA 654 RegioJet jsou dvoudílné vícesystémové elektrické soupravy, které RegioJet nasadí na regionální osobní vlaky provozované na objednávku Ústeckého kraje. Celkem RegioJet pořizuje sedm souprav; hodnota zakázky je více než půl miliardy korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.