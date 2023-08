Rozlámaná lebka i páteř, vyhřezlý mozek a další nezbytné tělní orgány. Šokující následky přes rok staré nehody z Žatce ve středu 23. srpna rekapitulovala severočeská justice. Na fatální zranění loni 6. června 66letý koloběžkář zemřel, jak připomíná i pomníček u silnice v parku nad Telátkem. Stalo se tak poté, co se dostal pod kola náklaďáku se dřevem. I podle dnešního verdiktu krajského soudu měl nejméně spoluvinu 58letý ústecký šofér Miroslav Kořínek. Senát Jiřího Kroupy tak potvrdil 4 měsíce staré rozhodnutí okresního soudu v Lounech. Ten muži vyměřil 2 roky vězení, podmíněně odložené na tři roky, a také dvouletý zákaz řízení. Rozhodnutí je nyní pravomocné a muži, který do poslední chvíle vinu odmítal, už zbývá jen dovolání k Nejvyššímu soudu. Jestli mimořádný prostředek s advokátem využijí, zatím není zřejmé.

Muže vinili z usmrcení z nedbalosti při nehodě, k níž podle obžaloby došlo v zatáčce při předjíždění elektrické koloběžky. Šofér náklaďáku podle lounského státního zastupitelství nedodržel bezpečný odstup. Obžalovaný se hájil tím, že koloběžkář na silnici stál, a že ho tedy původně objížděl, nikoli předjížděl. „Kdyby zůstal stát a znovu se nerozjel, k ničemu by nedošlo,“ hájil se Kořínek už před okresním soudem v Lounech. Při tamním hlavním líčení ale soudní znalec vyloučil, že koloběžka zprvu stála.

Advokát obžalovaného Martin Pavliš se nicméně při projednávání v Ústí pozastavil nad tím, že dosud nebyla posuzována příčinnost pádu poškozeného pod kola. A to když vzdálenost mezi oběma vozidly byla podle zajištěných stop kol 0,5 až 0,7 metru, a ke střetu jejich drah vůbec nedošlo. Muž pod kola spadl z nezjištěných příčin, říkal advokát s tím, že podle znalce to mohlo být zachycení nebo vítr. Znalec argumentoval, že šofér měl dodržet bezpečnou vzdálenost jednoho metru, ale podle advokáta by mohlo i při ní k nehodě dojít.

Obhájce zmínil i další argumenty pro nevinu klienta. Jako že konkrétní koloběžka má velké zrychlení, při němž je hůř ovladatelná. Nebo že se znalec dopustil ve výpočtu situace matematické chyby, přičemž už při řízení u soudu prvního stupně marně požadoval revizní posudek. „Nelze s jistotou vymodelovat celou situaci,“ uvedl u odvolacího jednání Pavliš s tím, že tak nelze ani uzavřít, že jeho klient něco zavinil. Po odvolacím senátu chtěl, aby prvotní rozhodnutí zrušil a zprostil Kořínka viny, případně věc vrátil do Loun.

Co na to obžalovaný? „Připojuji se k panu obhájci,“ dodal Kořínek, který jinak u soudu neřekl nic a bez komentáře nechal i otázky novinářů po rozsudku bezprostředně po skončení jednání. Ústecký senát nakonec vyhověl závěrečnému návrhu státní zástupkyně Ivety Bollové, podle níž v odvolání nezaznělo nic nového, čím by se nezabýval už soud nižšího stupně. Připomněla, že lounský verdikt nevycházel jen z kritizovaného znaleckého posudku, ale i z dalších důkazů. A to včetně kamerového záznamu a záznamu volání na tísňovou linku.

Ústecký senát původní verdikt potvrdil a změnil jen v drobnostech. „Suma sumárum jsme dali za pravdu soudu prvního stupně,“ shrnul předseda Jiří Kroupa. Připomněl, že nikdo netvrdil, že se dráhy obou vozidel střetly, to ale nebylo podstatné. Odstup mezi koloběžkou a náklaďákem byl, to potvrdil i znalec. Ale nebyl bezpečný, a na konkrétním místě neměl šofér koloběžkáře předjíždět. Trest z Loun vnímal ústecký senát jako přiměřený a zohledňující polehčující okolnosti na straně obžalovaného včetně bezúhonnosti.

Polehčujícími okolnostmi ale soud mínil i jisté spoluzavinění nehody poškozeným. Podle justice jel totiž na typu koloběžky, která byla de facto mopedem, motorkou, a to aniž by vlastnil řidičák. A na ní měl jen cyklistickou helmu. Ale i pokud by měl řidičák a správnou helmu, byl by podle senátu fatální následek zcela stejný. Proti verdiktu z Ústí již není řádný opravný prostředek a trest je pravomocný. Pokud proti tomu i přesto bude chtít obžalovaný zabojovat, bude se muset dovolat k Nejvyššímu soudu v Brně. Jestli tak učiní, novinářům neprozradil.