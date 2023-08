Utonutí dětí v Klůčku: Zřejmě selhal dozor, podceňuje se to, říkají odborníci

V požární nádrži v Klůčku na Žatecku, která přes léto slouží jako koupaliště, utonuli v úterý 22. srpna dva chlapci ve věku 8 a 10 let. Co se přesně stalo a zda za to někdo nese odpovědnost, nyní vyšetřují kriminalisté. Oba chlapci nejsou jedinými v regionu, kdo se letos v létě utopil. Jen během července vyjížděli záchranáři v Ústeckém kraji k sedmi případům tonutí, ve dvou případech už lidem nedokázali pomoci. Další případy přibyly teď v srpnu.

Nádrž v Klůčku ve středu 23. srpna | Foto: Deník/Petr Kinšt