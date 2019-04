Dětský křik a pláč se už rok nerozléhají chodbami žatecké porodnice. Když se loni na přelomu dubna a května kvůli nedostatku lékařů uzavírala, mělo to být na několik týdnů. Doktory se ale sehnat nepodařilo, a tak se stále nerodí. A v dohledné době ani nebude.

„V současnosti nevidím znovuotevření porodnice reálně. Nejsme nyní schopni zajistit dostatečný počet lékařů a porodních asistentek, nedaří se nám je sehnat. Volní lékaři nejsou,“ potvrdil ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Žatecký špitál by pro fungování porodnice potřeboval dalšího porodníka, pediatra a anesteziologa. Navíc několik porodních asistentek a sester. Vedení nemocnice doktory dál hledá, šance jsou prý ale minimální. Oslovují lékaře z jiných zařízení i z ciziny, inzerují, využívají služeb náborových agentur.

Oponenti současného vedení tvrdí, že by se to mohlo podařit pomocí „vlídnější“ personální politiky a více peněz. „V současné době nepomohou ani peníze. Lékaři na trhu prostě žádní nejsou. Český pracovní trh je v troskách,“ oponoval Zetek.

Uzavřená porodnice trápí maminky v regionu. „Žatecká porodnice byla oblíbená, měla dobré jméno a bylo to blízko. Chtěla jsem tam rodit, ale nevyšlo to. Nakonec jsem musela do Chomutova,“ řekla Eva Maroldová ze Žatce.

Další oddělení žatecké nemocnice fungují, a to včetně gynekologie, která zdvojnásobila počet operací. V březnu se podařilo znovuotevřít dětské oddělení. „Všechny další primariáty pracují a žádné omezování nechystáme,“ uklidnil ředitel nemocnice.

Chybí i další lékaři

Ani na dalších odděleních ale nemají lékařů nadbytek. Hlavně na RDG a chirurgii. Hodně chybí také zdravotní sestry. Žatec aktuálně poptává osm doktorů. „Některá oddělení jsou personálně na hraně. Ale zatím se nám daří situaci zvládat,“ pokračoval Zetek.

Podobné problémy má přitom velmi mnoho malých nemocnic. Přidávají peníze, navyšují nabídky, ale nestačí to. Odborníci upozorňují, že situaci je nutné řešit celorepublikově. Cest, jak lékaře zajistit, není mnoho. Mladých doktorů přichází do menších špitálů velmi málo, u cizinců ministerstvo výrazně zpřísnilo podmínky.

Další možností pak je „přetáhnout“ lékaře odjinud pomocí peněz. To ale znamená vyšší náklady v mnohdy už tak napjatých rozpočtech.

Finanční obtíže řeší kvůli zvýšeným personálním nákladům také Žatec. Loni tam město jako pomoc poslalo 10 milionů korun, přesto byl špitál ve ztrátě pět milionů. Letos se situace zatím zlepšila, za 1. čtvrtletí má výsledek mínus 90 tisíc.

Další obtíže čekají nemocnici v létě, a to kvůli problémům interních oddělení v Kadani a Mostě. Žatecká interna a její personál jsou už nyní plně využití a když dorazí další pacienti, hrozí přetížení.