V pátek 22. dubna ráno před osmou hodinou ráno srazilo osobní auto 17letého mladíka ve Studentské ulici nedaleko gymnázia. „Podle informací policistů měl mladík do vozovky vběhnout mimo přechod pro chodce,“ sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „Při střetu s vozidlem utrpěl lehké zranění, se kterým byl sanitkou převezen do žatecké nemocnice k ošetření,“ doplnil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník.

Podle policejní mluvčí to byla první nehoda, kterou Policie ČR řešila v této lokalitě od začátku uzavírky v tomto týdnu. Bohužel zřejmě nebude poslední. Ve Studentské ulici, ale i třeba v ulicích Lva Tolstého, Jiřího Wolkera nebo K Perči výrazně přibylo aut, opatrní by měli být zvláště chodci a cyklisté. V lokalitě platí na většině křižovatek přednost zprava. Někteří, hlavně mimožatečtí řidiči, které tam zavede objížďka Pražské ulice, jež tvoří průtah městem ve směru Louny – Kadaň, si to neuvědomují a na rovných úsecích ulic jezdí poměrně rychle a přednosti na křižovatkách ignorují.

Uzavírka Pražské ulice bude dlouhá, vyjma zimy potrvá do léta příštího roku. Do konce července mají probíhat práce od kruhového objezdu u domova pro seniory po křižovatku ulic Pražská a Dukelská. Pak se výkopy přesunou ke hřbitovu, uzavírka části Pražské ulice tam je v plánu do konce listopadu. Třetí etapa prací, poblíž kasáren, je naplánována od dubna do července příštího roku. „Doprava bude vždy uzavřená v obou směrech. Objízdná trasa pro osobní auta bude vedena okolními ulicemi, pro nákladní dopravu přes Staňkovice, Tvršice a Zálužice,“ připomněl mediální zástupce města Tomáš Kassal.

Pozitivní stránkou celé věci pro řidiče je, že po skončení rekonstrukce sítí bude mít ulice v celé šíři nový asfaltový povrch. „Po skončení prací ve druhé etapě dostane nový povrch silnice od domova pro seniory až po křižovatku s ulicí K. H. Máchy. Navíc se nám povedlo domluvit, že jakmile bude vždy část prací hotová a povrch po výkopu alespoň zpevněný, budou po něm moci lidé jezdit do ulic, kde bydlí,“ uvedl žatecký místostarosta Radim Laibl. Další část vozovky v Pražské, tedy od křižovatky s ulicí K. H. Máchy naproti hřbitovu po křižovatku s Bezděkovem, dostane nový asfaltový povrch po skončení třetí etapy, nejspíš příští rok v létě.