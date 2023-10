Hlavní dopravní tepnu ve městě Louny, ulici Osvoboditelů, zasáhne v příštích dnech uzavírka. Týkat se bude především osobních automobilů. Radnice už pro ně navrhla objízdné trasy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Provoz na komunikaci v ulici Osvoboditelů bude podle informací městského úřadu omezen od pondělí 16. do pondělí 30. října.

„V místě křížení ulice Osvoboditelů s ulicí Purkyňova totiž došlo k havárii kanalizace. Proto připravilo město ve spolupráci s dopravní policií objízdnou trasu pro osobní automobily. Pro autobusy a nákladní vozidla platí v místě oprav kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu,“ popsal situaci Marcel Mihalik, mluvčí lounské radnice. Doplnil, že objednatelem oprav kanalizace je Severočeská vodárenská společnost.

Kvůli pracím nebudou autobusy městské hromadné dopravy obsluhovat zastávku Louny, sokolovna. A to až do konce října.

Pro řidiče osobních automobilů budou připraveny tyto objízdné trasy:

Mapa ukazuje objízdné trasy v LounechZdroj: se svolením MÚ Louny



Ve směru Louny – západ od Lidlu či Penny (zelená trasa)

dále do centra Loun projedou ulicí Slovenského národního povstání bez omezení kolem Luny, poté odbočí vpravo do ulice Březinova, následně vlevo do ulice Tomanova a poté stále rovně do ulice Fügnerova nebo odbočí vlevo do ulice Poděbradova a kolem gymnázia se potom napojí na ulici Osvoboditelů. Dále bez omezení.

Ve směru od Dobroměřic a Benátek a mostu Veslařů (hnědá trasa)

dále do centra Loun projedou po ulici Žižkova okolo Suzdalského náměstí a buď odbočí vpravo do ulice Slovenského národního povstání a pojedou dál kolem Luny směrem k Lidlu nebo Penny ven z města, případně odbočí do ulice Březinova a pojedou po zelené objízdné trase, nebo odbočí vlevo do ulice Osvoboditelů a následně vpravo do ulice Maroldova a dále opět po zelené trase.

Ve směru od Kauflandu a autobusového nádraží (modrá trasa)

je možné jet buď po ulici Osvoboditelů až ke křižovatce u gymnázia, kde řidiči odbočí vlevo do ulice Poděbradova, následně vpravo do ulice Tomanova, vpravo do ulice Březinova a vyjedou na ulici Slovenského národního povstání, odkud mohou pokračovat buď doprava na Dobroměřice, nebo doleva k Penny či Lidlu a ven z města.