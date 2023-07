Řidiče projíždějící historickým centrem Loun čekají další komplikace. Po uzavírce na Mírovém náměstí u objektu České spořitelny se od pondělí 10. července dělníci přesunou do Pivovarské ulice. O postupu prací a souvisejících dopravních omezeních informovala místní radnice.

Pivovarská ulice v Lounech. | Foto: Ladislav Bába

Pivovarská ulice spojuje zmíněné Mírové náměstí s Žateckou ulicí. Kolem budovy oblastního muzea v podstatě odvádí automobily z historického centra do západní části Loun.

Od pondělí 10. července to ale bude jinak. Pro dopravu Pivovarskou ulici uzavře výměna vodovodu a kanalizace. A to až do 15. září. „Jedná se o třetí etapu rekonstrukce. Poslední etapa je v plánu na přelomu září a října letošního roku,“ uvedl mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik a dodal, že investorem rekonstrukce je Severočeská vodárenská společnost a zhotovitelem Metrostav DIZ.

Objízdná trasa (žlutě) vede od ul. Žatecká do ul. Beneše z Loun, dále ul. Česká či Mírové náměstí směrem do Hilbertovy. Od ul. Hilbertova (zeleně) bude nutné odbočit u budovy městského úřadu na Mírovém náměstí.Zdroj: se svolením MÚ Louny

„Tato složitá dopravní situace je kvůli rekonstrukci vodovodu, jehož stáří je 63 let, a kanalizace. Kvůli korozi, prasklinám a poruchovosti je nutná rozsáhlá výměna, bez dopravních omezení to bohužel nejde,“ vysvětlil místostarosta pro dopravu Pavel Csonka.

Pro řidiče, kteří i přes dopravní komplikace do centra vjedou, je připravena objízdná trasa. Ta je vedena (na mapě žlutě) od ulice Žatecká do ulice Beneše z Loun, dále Českou či přes Mírové náměstí směrem do Hilbertovy.

Naopak při příjezdu z Hilbertovy ulice (na mapě zeleně) bude nutné u budovy městského úřadu na Mírovém náměstí odbočit vlevo kolem pomníku Jana Husa a dále pokračovat u lékárny na rohu do ulice Beneše z Loun. „Ta bude po dobu realizace této etapy v úseku mezi náměstím a Českou ulicí obousměrná," upozornil mluvčí Mihalik. Řidiči se také budou moci vrátit zpátky do Hilbertovy ulice.