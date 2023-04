V Žatci hrozí, že jeho místní část Bezděkov zůstane měsíc a půl bez přímého silničního spojení s městem. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Pražské ulici.

V rámci čtvrté etapy prací dojde k uzavírce silnice II/225 Žatec – Louny u kasáren, která nepůjde nikudy objet. Respektive půjde přes Staňkovice, Tvršice, Zálužice a Trnovany. Cesta mezi centrem Žatce a Bezděkovem se tak z pěti minut protáhne na dvacet, řidiči si najedou o 15 kilometrů víc.

Uzavírka má podle povolení, které stavební firmě vydal Městský úřad v Žatci, trvat od 1. června do 15. července. Objížďka se ale dotkne všech, kteří silnici II/225 využívají. Odkloněné budou muset být třeba autobusové linky z Liběšic, Tuchořic a dalších obcí.

Vedení města hledá alternativní řešení. To by bylo možné za předpokladu, že by armáda umožnila průjezd kolem kasáren po cestách, které jsou nyní uzavřené. „S armádou o tom stále jednáme,“ sdělil starosta Radim Laibl.

Zda se najde řešení, se teprve uvidí, zatím tak platí stanovená velká objížďka. „Vzhledem k uložení trasy inženýrských sítí v dotčené pozemní komunikaci, hloubce a šíři rýhy výkopů nelze zajistit vedení silniční dopravy podél pracovního úseku ani pro jeden směr jízdy a z tohoto důvodu je nezbytné ze zmiňované části silnice provoz dočasně vyloučit. Správní orgán konstatuje, že uzavřený úsek části stavbou dotčené silnice II/225 zcela vylučuje možnost vedení objízdné trasy danou lokalitou po veřejně přístupné pozemní komunikaci. S ohledem na tuto situaci stanovil ve směru jízdy od Loun do Žatce odklonění veškeré silniční dopravy již před obcí Trnovany po silnicích třetí třídy obcemi Zálužice, Rybňany, Tvršice a Staňkovice,“ uvedl vedoucí odboru u dopravně správních agend žatecké radnice Jiří Dobruský.

Tato objízdná trasa by měla platit i v opačném směru jízdy.

V žatecké Pražské ulici Severočeská vodárenská společnost provádí rekonstrukci dožilých vodovodních řádů z roku 1955 a narušené kanalizace z roku 1969 v délce více než jednoho kilometru. Práce začaly loni na jaře, skončit mají na konci letošního roku. Rozdělené jsou do několika etap, nyní probíhá třetí.