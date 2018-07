Uzavírka silnice u Žatce se prodlužuje, další brzy přibude

Žatec - Na výpadovkách z Žatce probíhají opravy. Dopravu prodlužují objížďky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Tak to se ještě řidičům v Žatci nestalo. Jedou do Loun? Uzavírka. Jedou směrem na Rakovník? Uzavírka. A až pojedou za pár dní do Kadaně? Uzavírka. V těsné blízkosti Žatce jsou dvě uzavírky hlavních silnic, třetí se brzy přidá.

Silnice II/227 Žatec - Rakovník u Holedeče je uzavřená od letošního jara. V rámci rekonstrukce celé komunikace se opravují mostky přes strouhu u kotelny v Perči nedaleko Žatce a přes říčku Blšanku v Holedeči. Práce měly skončit v závěru června, termín se ale nestihl. Uzavírka se prodlužuje o dva měsíce do konce srpna. Proč? Za prodloužením termínu stojí podle informací Deníku komplikace při opravách obou mostků. „Jejich stav byl horší, než se předpokládalo. Musely se předělávat projekty, přibyly další práce,“ řekl Deníku zdroj, který si nepřál být jmenován. Majitel komunikace, jímž je Ústecký kraj, na dotazy neodpověděl.

Prodloužení termínu oprav se dotkne také autobusů, konkrétně linky Žatec - Deštnice - Velká Černoc. Cestující musí počítat s objízdnou trasou a jinými časy i další dva měsíce. „Uzavírka přináší komplikace našim obyvatelům, například cestu do Žatce mají podstatně delší. A nepříjemná je i pro zemědělce, kteří budou muset při žních a nadcházející sklizni chmele se svými traktory a kombajny jezdit jinudy,“ sdělil starosta Holedeče Zdeněk Krejčík. Most přes Blšanku přímo v Holedeči, který jediný zůstal v provozu, má nosnost jen 3,5 tuny, a zemědělská technika na něj tak nemůže.

Sanace svahu nad Trnovany

Do poloviny srpna má být uzavřená silnice II/225 Žatec - Louny u Trnovan. I ta je neprůjezdná pro veškerou dopravu už od května, a to kvůli sanaci svahu nad Trnovany ve směru na Žatec. „Objízdná trasa je vedena pro osobní auta přes Staňkovice a Zálužice. K dokončení stavebních prací by mělo dojít do 19. srpna,“ informoval vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský.

Silnice mezi Žatcem a Louny je ale uzavřená už od začátku jara. Předtím se pracovalo ze stejného důvodu na druhé straně údolí, u Drahomyšle. I tato uzavírka si vyžaduje změny v linkové autobusové dopravě.

A do třetice: brzy se uzavře silnice II/225 mezi Žatcem a Kadaní. Od 10. do 31. července bude neprůjezdná kvůli opravě mostu v Libočanech, desetikilometrová objížďka povede přes Čeradice, Sedčice a Žabokliky.

Přitom most přes Liboc v Libočanech je poměrně nový. Ústecký kraj ho nechal postavit zhruba před deseti lety. Proč se musí tak brzy opravovat v rozsahu, že bude několik týdnů uzavřený? Důvodem je oprava izolace. V jeho předpolí ve směru na Žatec se navíc chystá stavba propustku, který bude odvádět vodu z této části Libočan. Tato uzavírka bude znamenat objízdnou trasu pro autobusy jezdící mezi Žatcem a Kadaní a také mezi Žatcem, Novým Sedlem a Číňovem.