/FOTO/ Lávka pro pěší, která leží pod železničním mostem přes Ohři v Lounech, je od konce minulého roku zavřená. Její vlastník, město Louny, ji nechal zavřít kvůli havarijnímu stavu.

Lávka pro pěší přes řeku Ohři pod železničním mostem v Lounech je uzavřená | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Oprava proběhne na jaře. Přitom lávka byla zavřená několik měsíců už v roce 2018. Tehdy se ale opravoval samotný železniční most, nikoliv lávka. To se stalo terčem kritiky některých obyvatel Loun, kteří lávku využívají k procházkám do lokality Lužerady. A to i během zimy, kdy je kvůli koronaviru velká část jiných volnočasových aktivit omezena.