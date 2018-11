Uzeniny i perníčky. Šikovní výrobci získají certifikát regionálního produktu

Lounsko - Modro-bílé logo s vlnkou ozdobí produkty z regionu, které stojí za pozornost.

Lenešické uzeniny, žatecká hořčice, čeradické perníky, knedlík z Petrohradu nebo břvanské sýry. Jejich výrobci získají certifikát výjimečnosti s názvem Poohří regionální produkt. Kromě pěti výrobků z okresu Louny ho obdrží i dva zážitky. Certifikace probíhá čtvrtým rokem, je o ni stále větší zájem.

Cílem certifikace je propagovat a doporučovat turistům originální výrobky z regionu Poohří. „Komise hodnotí nejen regionální charakter, ale také kvalitu, tradici, jedinečnost a podíl ruční práce,“ vysvětlila ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná. „O certifikaci je stále větší zájem. Výrobci se nám hlásí sami, snažíme se je také sami vyhledávat,“ dodala. Pod vedením agentury certifikace probíhá.

Novinkou mezi certifikovanými zážitky je fotografická galerie U Plazíka, kterou od roku 2007 provozuje v Peruci Miroslav Blažek, a preventivní pořady Divadla VeTři Michaely Markové z Počerad a Vlasty Vébra.

Modro-bílé logo s vlnkou řeky Ohře budou nově moci používat výrobce hořčice společnost Senf ze Žatce, uzenářství Václava Vincíka z Lenešic, Josef Halámek z Petrohradu a jeho kynutý knedlík, farma Létající koza z Břvan, která produkuje výrobky z kozího a kravského mléka, a manželé Štěpánovi z Čeradic, kteří od roku 1994 vyrábějí perníky podle originální receptury. „Recept na naše perníčky je od manželčiny babičky. Trochu jsme si ho upravili. Perníčky pečeme a zdobíme v provozovně u našeho domu v Čeradicích,“ vysvětlil Karel Štěpán.

Spolu s manželkou je tato práce živí, perníčky nabízejí ve stánku na různých akcích. „Jezdíme na farmářské trhy a různé akce na hradech a zámcích. Teď nás třeba čeká řada vánočních trhů,“ dodal.

Naopak Řeznictví a uzenářství U Vincíků, které funguje deset let, má klasické prodejny. A to v Lenešicích u Loun a Třebenicích u Lovosic. „Jsme rodinné řeznictví, máme šest zaměstnanců. Sázíme na kvalitu, vyrábíme pouze z masa bez náhražek a umělých barviv. Produkty děláme podle naší vlastní receptury,“ sdělil majitel Václav Vincík, který je v oboru vyučen a pracuje v něm 25 let. O tom, že také on dělá své řemeslo dobře, svědčí fakt, že v prodejnách nejsou fronty zákazníků ničím výjimečným. „Jsme samozřejmě rádi, že je o naše výrobky zájem,“ řekl Václav Vincík.

Komise ocenila také knedlíky Josefa Halámka z Petrohradu. Je kuchařem od svých 15 let, letos mu bylo 62 roků. Spolu se zaměstnanci jídelny v Petrohradě týdně uvaří 500 šišek knedlíků. Dodávají je do restaurací a obchodů v okolí. „Dostali jsme na dost vysoká čísla, ale těší nás, že je o naše knedlíky zájem. V čem je tajemství úspěchu našich knedlíků? Základem jsou kvalitní těsto a šikovné ruce našich zaměstnanců,“ sdělil Josef Halámek.

Komise ocenila také sýry z farmy Létající koza z Břvan. „Jméno naší farmy vzniklo proto, že se nachází přímo u letiště pod vrchem Raná v Českém středohoří. Přišlo nám to vtipné a zároveň marketingově zajímavé,“ vysvětlil název farmář Jan Černý.

V nabídce mají mnoho druhů sýrů, získali za ně už nejedno ocenění.