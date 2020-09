V Česku se natáčí třetí řada úspěšného německého seriálu Das Boot (Ponorka). Tentokrát si filmaři vybrali pro natáčení scén také Žatec, konkrétně bývalý průmyslový areál v Chomutovské ulici známý pod jmény svého dřívějšího využití Dreherův pivovar nebo Fruta.

Ptačí pohled na původně Dreherův pivovar v Žatci, který byl později znám pod názvem Fruta. | Foto: Zdeněk Bejček, Žatec

Areál v majetku města je nyní opuštěný a téměř bez využití. Německý štáb v něm bude natáčet od 1. do 10. října, městu za to společnost Stillking Features zaplatí 352 tisíc korun. V Žatci v posledních letech zahraniční produkce natáčely celou řadu válečných filmů a seriálů, například Jojo Rabbit, Úkryt v ZOO, Svět v ohni nebo Z Paříže do Paříže.