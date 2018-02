Řidiči i chodci, pozor! V Ústeckém kraji se může v noci objevit ledovka

Ústecký kraj - V jihozápadní polovině České republiky se může od čtvrtečního večera do pátečního rána tvořit ledovka. Lokálně se může objevit při mrznoucím dešti, lidé by proto měli počítat s možností kluzkých silnic a chodníků.

Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj se bude ve čtvrtek 15. února večer od západu do Čech přesouvat sněžení, které se následně dostane na Moravu a do Slezska.

Zejména na jihozápadě republiky se postupně změní na déšť se sněhem nebo déšť. "V jihozápadní polovině území místy, jinde ojediněle, budou srážky mrznoucí s tvorbou ledovky," doplnili meteorologové.

V Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji by tak lidé měli počítat s ledovkou na komunikacích od čtvrtečních 20.00 do pátečních 04.00, respektive 08.00 hodin. Na Vysočině a v Jihomoravském kraji by se mohla objevit od čtvrtka 23.00 do pátku 08.00 hodin.