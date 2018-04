V části Vroutku u přejezdu se mění kanalizace a vodovod

Vrátní vrátný, strážný. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 83.5 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce:Agro ZZN , Masarykova 610 Postoloprty, Náplň práce: , - ostraha zemědělského objektu, - kontrola vstupů a vjezdů do objektů, - pochůzková činnost, - zápisy do evidenčních knih, - směnný provoz, Požadujeme: , - výpis z rejstříku trestů, - spolehlivost a flexibilitu, - certifikát strážný č.68-008-E výhodou, ne podmínkou, - vhodné pro OZP (vymezená chráněná pracovní místa), Nabízíme:, - pracovní poměr na dobu určitou s možností prodlužování, - zázemí stabilní firmy , - odměny pro vynikající pracovníky, - možnost získání certifikátu strážný č. 68-008-E, - pravidelná školení , Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo emailem: p. Melmuka tel.: 778010991, e-mail: vladimir.melmuka@oko69.cz. Pracoviště: Oko 69, s.r.o. - pracoviště zzn postoloprty, 439 42 Postoloprty. Informace: Vladimír Melmuka, +420 778 010 991.

Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka maso, uzeniny, lahůdky - LOUNY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Kauflandu ve městě LOUNY. , , Pracovní náplň , • prodej masa , • příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva , • manipulace se zbožím , , Požadujeme , • vyučení v oboru (prodavač nebo řezník) výhodou , • chuť do práce , • nezaučené zaučíme , , Nabízíme , • pracovní poměr na dobu neurčitou s pravidelně vyplácenou mzdou , • bonusy za plnění tržeb, zaměstnanecké nákupy, stravenky , • kreativní práci s lidmi s možností postupu , , V případě zájmu se v dopoledních hodinách zastavte přímo na prodejně, nebo svůj životopis zašlete na mzofova@prochazka.cz.. Pracoviště: Pmu cz, a.s., pracoviště louny, ul. václava majera, Václava Majera, č.p. 2898, 440 01 Louny 1. Informace: Michaela Zofová, +420 727 901 088.

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech TELEFONNÍ KONZULTANT/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: TELEFONNÍ KONZULTANT/-KA, Náplň práce: , - poskytování informací zákazníkům , - jednoduchá práce na PC, Požadujeme: , - komunikativnost, chuť pracovat, - zodpovědný přístup k práci , Co nabízíme: , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory/-rky a teamleadery do vedoucích pozic , Rozšiřte řady zaměstnanců nejprestižnější a nejúspěšnější telekomunikační společnosti ve vašem okrese a okolí. Přijmeme nové kolegy do zákaznického kontaktního centra. Reprezentativní prostory, příjemný a profesionální tým všech věkových kategorií. , HLÁSIT SE: Macešková Denisa, tel.: 601158251, e-mail: info@avacall.cz. Pracoviště: Ava call spol. s r.o.-louny, Mírové náměstí, č.p. 127, 440 01 Louny 1. Informace: Denisa Macešková, +420 601 158 251.